Изпълнителният директор на Rio Tinto Саймън Трот представи план за фокусиране върху излизане от инвестиции и растеж на производителността в рамките на поредица стъпки за опростяване структурата на най-големия световен производител на желязна руда, съобщават световните агенции.

Rio Tinto проведе задълбочен преглед на глобалните си активи и идентифицира такива, които не е необходимо да притежава, каза Трот пред медиите.

"В рамките на всяка от трите ни продуктови групи - мед, алуминий, литий и желязна руда, имаме наистина добри проекти за растеж, които трябва да се конкурират за капитал, така че избираме най-добрите от тях, като се уверяваме, че поддържаме съществуващите си активи", обясни той.

Rio Tinto идентифицира възможност да генерира между $5 милиарда и $10 милиарда чрез продажби и други мерки, включително на земя, инфраструктура, минни и преработвателни активи, за които също проучва възможности за търговско партньорство, съобщи компанията.

Фирмата ще работи още за 4% намаление на разходите на единица продукция от 2024 до 2030 г.

Rio Tinto обявиха $650 милиона в годишни печалби от производителност и спестявания на разходи, като $370 милиона вече са реализирани, а остатъкът ще бъде осъществен през първото тримесечие. Трот посочи, че цифрата включва съкращения на персонал, но отказа да уточни колко работни места ще бъдат съкратени.

Rio също заяви, че капиталовата дисциплина, нарастващите цени на стоките и 20% растеж в производството на мед могат да помогнат за увеличаване на печалбите с до 50% до края на десетилетието.

Инвеститорите чакаха подробности откакто Rio Tinto обяви през август, че ще рационализира бизнеса си до три основни звена вместо четири и ще се съсредоточи върху печелившите активи. Тези, предлагани за продажба, включват бизнеса на Rio с титан и борати.

Стратегическият му преглед върви "според плана", каза Трот, като следващата фаза е фокусирана върху тестване на пазара за тези активи.

Rio очаква производството на мед тази година да бъде между 860 000 и 875 000 метрични тона на консолидирана база в сравнение с предишната прогноза от 780 000 до 850 000 тона.

Въпреки че печалбите на Rio Tinto идват предимно от желязна руда, компанията измества фокуса си към мед, целейки производство от 1 милион тона мед годишно до 2030 г. Цените на медта достигнаха рекордни нива и стоката се очаква да бъде с висок търсене с преминаването към по-зелени форми на енергия.