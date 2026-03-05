Разходите за отбрана на Китай през 2026 г. ще се увеличат със 7% спрямо предходната година, става ясно от официален правителствен доклад, пише Reuters. Това е почти колкото увеличението на показателя за 2025 г. от 7,2%. Това означава, че Китай планира да похарчи около 1,91 трилиона юана (276,8 милиарда долара) за отбрана.

Продължаващото нарастване на разходите за отбрана отразява и целта на президента на Китай, Си Цзинпин, да завърши модернизацията на въоръжените сили до 2035 г. Това включва, китайската армия да развива нови усъвършенствани ракети, бойни кораби, подводници и технологии за наблюдение.

Обявяването на военния бюджет идва на фона на продължаваща борба с корупцията, започнала с най-откритото "прочистване" на висшите военни редици от десетилетия, допълва Reuters.

Международният институт за стратегически изследвания посочи в доклад миналия месец, че разходите за китайската армия постоянно изпреварват този вид разходи за останалата част на Азия, на фона на глобалния ръст на военните бюджети.

Дялът на Китай в общите военни разходи Азия се е увеличил до почти 44% през 2025 г., спрямо средно 37% между 2010 и 2020 г., се посочва в документа.

Същевременно става ясно, че Китай си поставя цел за икономически растеж от 4,5 до 5% през 2026 г. Това е най-ниската подобна цел от десетилетия, пише FP.

Втората по големина икономика в света, която сама по себе си представлява една трета от световния растеж, си беше поставила за 2025 г. цел за растеж от около 5%, която според официални данни е била постигната в края на годината.

Сега новата заявена цел за 2026 г. е най-ниската от 2005 г. насам, т.е. годината, в която Пекин започна систематично всяка година да обявява своята цел за растеж на икономиката.

Китай също така ще "инжектира" 300 милиарда юана (43,59 милиарда долара) в държавните банки чрез специална държавна облигация и смята да задълбочи реформите в държавните финансови организации, за да предотврати системни финансови рискове, отбелязва още Reuters.