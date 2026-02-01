Обикновено целта на инвестициите е да осигурят колкото е възможно по-висока печалба, за предпочитане - за по-дълъг период от време. Всяка година обаче Китай отделя между 100 и 500 милиона долара, за да построи град, който изчезва след два месеца.

Харбин

Столицата на североизточната провинция Хейлундзян, където температурите често достигат до минус 30 градуса по Целзий, може да се похвали с една световна забележителност. Посетителите на града обаче могат да я видят само през два месеца от годината.

Причината е, че тематичният парк Harbin Ice-Snow World всъщност е направен от лед. Той е рекордните 1,2 милиона кв. м. и използва 400 хиляди куб. м. лед и сняг, което го прави най-големия леден парк в света. Тъй като изкуственият лед няма необходимата дебелина и здравина, за да издържи на вятъра, работниците извличат хиляди ледени блокове от река Сунгари, транспортират ги с камиони и ги сглобяват, разказва Interesting Engineering.

Ключова роля има светлината, която вдъхва живот и превръща ледения град във впечатляваща атракция. Има сцена, тематичен парад, както и внедрени модерни технологични елементи като интелигентно осветление и взаимодействие с изкуствен интелект.

На 17 декември тази година стартира двадесет и седмото му издание с тема "Лед и сняг, приказен свят". По време на фестивала са планирани събития като състезание за ледени скулптури, мачове по снежен футбол и хокей на лед, карнавал, леден бар и ресторант, зимно плуване, ски, каране на кучешки впряг или снегомобил, наблюдение на сибирски тигри и новогодишен концерт.

Възвращаемост

Обикновено зимният фестивал се провежда от средата на декември до края на февруари. За този период миналата година са го посетили около 3,6 милиона души. За сравнение, през 2023 година гостите са били едва 800 хиляди. Според експертите това се дължи на бума на вътрешния туризъм след края на пандемията, особено от южните региони, в които подобни гледки са необичайни.

Според China Daily цената на един билет е 328 юана (39,45 евро), а в периода 17-23 декември - 298 юана (35,84 евро). Посетителите наемат спортна екипировка, хранят се, купуват си специални дрехи, резервират хотели, ползват градски транспорт... всичко това осигурява допълнителни приходи за общината.

Източник: iStock

Леденият парк не е единствената забележителност, която привлича туристите през зимата. Организират се турове, състезание по риболов на река Сунгари, Азиатски зимни игри, Пролетен фестивал и други.

Благодарение на тях, през последния зимен сезон Харбин е посрещнал над 87 милиона туристи, което е 300% увеличение на годишна база, и е генерирал 124,8 милиарда юана (около 15,02 милиарда евро) приходи от туризъм, което е ръст от 500%, пише China Global Television Network.

"В миналото Харбин утихваше след залез слънце, но сега е безсънен град", спомня си жител на града, цитиран от The world of Chinese.

Амбициозни цели

Според Главната спортна администрация на Китай, броят на хората, участващи в различни ледени и снежни спортове в цялата страна през зимния сезон 2023-2024, е достигнал 57,35 милиона. Регистрирани са над 385 милиона посещения за зимен отдих в цялата страна, което е с 38% повече спрямо предходната година.

"Снегът и ледът също са ценни активи", посочва китайският президент Си Дзинпин преди девет години.

Източник: iStock

Оттогава генералната канцелария на Държавния съвет си поставя за цел да насърчи икономиката, основана на лед и сняг, като амбициите ѝ са да достигне 1,2 трилиона юана (около 144,43 милиарда евро) до 2027 г. и 1,5 трилиона юана(180,54 милиарда евро) до 2030 г.

Освен че подпомага туристическия сектор и привлича нови посетители, леденият фестивал възражда почти загубен допреди години занаят - резбарство на лед и сняг. Доклад на Jiefang Daily от 2024 г. показва, че градът вече има над 40 хиляди скулптори на лед и сняг.

Макар да е нестандартно зимният туризъм да се основава на "замръзнала вода", династията Цин (1616 - 1911) обявява ледените дейности за национален обичай в Китай още преди векове. Продължаването на организирането на подобни фестивали и днес се смята за поддържане на връзка с корените.