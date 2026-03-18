Системата на Кока-Кола в България спечели първо място в категория "Инвеститор в обществото" на 23-тото издание на Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). В категорията участваха общо 32 компании и инициативи, a отличието бе връчено от служебния министър-председател Андрей Гюров.

"Тази награда е особено специална за нас, защото идва по повод на изминалата година, в която Кока-Кола отбеляза 60 години развитие, споделено с българското общество. Шест десетилетия, в които сме били и ще бъдем до хората - не само в празници и позитивни инициативи, но и в трудни моменти, когато помощта е най-нужна", каза по време на церемонията Мария Микова, мениджър "Външни комуникации" в Кока-Кола ХБК България, и добави: "Ние вярваме, че успехът има смисъл, само ако оставя следа. И че една компания се познава не само по качеството на продуктите си и по силата на бранда, а по това какво прави за хората около себе си."

Източник: Кока-Кола ХБК

Наградата е признание за дългосрочните инвестиции на Системата на Кока-Кола в България в хората, общностите и устойчивото бъдеще на страната, както и за стратегическия ѝ подход към корпоративната социална отговорност с измеримо обществено въздействие.

Отличието отразява инициативите на компанията, насочени към ключови обществени предизвикателства - младежка заетост, развитие на малкия и среден бизнес, опазване на околната среда и подкрепа за общности в нужда. Сред тях са образователната програма #YouthEmpowered, обучила близо 36 000 младежи от старта си през 2017 г. до днес, емблематичната инициатива на Кока-Кола ХБК България - "Моят зелен град", партньорствата в рамките на "Жив Дунав", "Академия за устойчивост" и "Скритите таланти на България", както и целенасочени дарения в подкрепа на уязвими групи и общности, включително дарение от 200 000 лв. за Националната асоциация на доброволците в Република България в отговор на кризата с горските пожари.

Проектите се реализират в партньорство с организации като WWF-CEE, Джуниър Ачийвмънт България, Social Innovation Solutions, Клийнтех България и ОББ, "Операция: Плюшено Мече", НАДРБ, университети, неправителствени организации и местни власти, допринасящи за устойчиво прилагане на инициативите.

През изминалата година Системата на Кока-Кола в България отбеляза 60 години от производството на първата бутилка Кока-Кола у нас - символ на трайно присъствие, устойчив растеж и отговорност към местните общности.

По данни от независимо проучване на Steward Redqueen, между 2014 и 2024 г. икономическият принос на Системата надхвърля 3,80 млрд. евро добавена стойност. Само през 2024 г. компанията допринася с 590 млн. евро за българската икономика, подкрепя над 17 300 работни места по цялата верига - 0,5% от заетостта в страната и инвестира 120 млн. евро в стоки и услуги от местни доставчици.