Въпреки инфлацията, успяваме да задържим ценовия натиск върху крайните клиенти. При 0,4% инфлация в покупните цени през март, регистрираме спад от 1,27% в продажните цени на годишна база. Това посочи Албена Георгиева, изпълнителен директор на Billa България.

"Стараем се да задържаме ръста на цените, като балансираме, инвестираме собствени средства и слушаме какво казва потребителят", коментира тя.

Пазарна стратегия

На оперативно ниво Billa разполага с 173 магазина в 55 града в България и поддържа над 5600 работни места. Компанията отчита над 1 милиард клиентски посещения годишно и 1,7 милиона активни лоялни клиенти. За 2025 година Billa декларира оборот от €820 милиона, което представлява 6,3% ръст спрямо предходната 2024-та.

През 2026 г. планът включва откриването на още 10 магазина и навлизане в 6 нови града като Дряново, Генерал Тошево, Гълъбово, Лозенец и Хисаря, което според ръководството ще доведе до създаването на над 300 нови работни места. Дългосрочната цел остава достигането на 200 обекта на територията на страната до 2028 г.

"Борим се да стигнем тази цел. Не е лесно, защото не зависи само от инвестиции и желание. Има разрешителни, локални процеси, администрация и много фактори, които могат да забавят развитието. Но имаме силен екип, който движи процеса напред", посочи Георгиева.

На този фон, компанията планира инвестиции от порядъка на €43 милиона през 2026-а, насочени към новите обекти, 15 реконструкции на съществуващи магазини и технологично обновяване.

В рамките на планираната експанзия вече са открити нови обекти, включително 173-тия магазин - в Раднево, както и втори магазин в Казанлък. Планът предвижда поетапно разширяване с общо 3 нови обекта до края на юни и допълнителни 7 до края на ноември.

Billa отваря и нова възможност за сътрудничество със строителния сектор. "Решихме да дадем възможност на всички български фирми и строителни компании, които се чувстват готови да работят и да строят магазини за голяма търговска компания. Да участват в търг за избор на партньори за реконструкции и изграждане на нови обекти за следващите 3 години", разкри изпълнителният директор.

Важен елемент от политиката на компанията е нейната устойчивост. Енергийната й стратегия включва 50 зарядни станции за електромобили в около 20 града, 60 обекта с фотоволтаични системи и внедряване на системи за съхранение на енергия. Целта е 30% от енергията да идва от възобновяеми източници и 30% намаление на въглеродните емисии спрямо 2019 г., в синхрон с групата REWE Group.

"Продължаваме да внедряваме технологии, които редуцират въглеродния отпечатък. Това са инвестиции, които изискват ресурс, но са стратегически неизбежни", коментира още изпълнителният директор.

Силен акцент: собствени марки

На фона на нарастващ песимизъм и подчертан интерес към продукти в промоция (69%) сред потребителите в началото на годината, Billa залага сериозно на собствените марки. Те вече формират 23,5% от оборота, като целта е достигане на 25% в краткосрочен план и 30% в по-дългосрочна перспектива. Портфолиото включва 34 бранда и над 2200 продукта.

"Доверието към собствените марки расте. Това ни дава основание да ги развиваме стратегически във всички ключови категории", подчерта Георгиева.

Около 12% от оборота на компанията идва именно от собствените брандове, като 75% от този сегмент се генерира от 127 български доставчици. Компанията работи с около 60 български производители по линия "Била Градини", като броят им вече надхвърля 70 в различни селскостопански направления.

"Българският потребител ясно показва, че предпочита традиционния вкус и местния произход", посочи още Георгиева.

Хроничен недостиг на кадри

Един от най-сериозните структурни проблеми пред бизнеса остава недостигът на работна ръка - както в търговията, така и в логистиката и строителството.

"Няма достатъчно хора, които имат желание да работят в ритейл, логистика или строителство. А когато има хора, често липсва нужната квалификация", коментира Георгиева и подчерта, че компанията компенсира чрез инвестиции в обучения.

От Billa потвърдиха, че често се налага да наемат служители от съседни населени места, поради което осигуряват транспорт. През последната година компанията е прибегнала и до наемането на хора от трети страни - около 60 човека от Непал към момента работят в логистичните дейности на Billa у нас.