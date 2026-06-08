Европейската банка за възстановяване и развитие отпусна 175 милиона евро заем по програмата InvestEU на гръцката национална електрическа компания Public Power Corporation за реализирането на проекти за възобновяема енергия в България, Гърция и Румъния.

Благодарение на механизма за споделяне на риска, заемът е предоставен при по-изгодни условия от пазарните, се казва още в съобщението на финансовата институция.

Средствата ще бъдат използвани за изграждането на около 400 MW нови вятърни и соларни мощности. Целите на проекта са както екологични - свързани с декарбонизацията в региона, така и икономически - засилване на енергийната независимост. Социалното му въздействие е свързано с насърчаване на жените да заемат ръководни постове в сектора и организиране на съвместна обучителна програма между PPC и Европейската академия за батерии на стойност 75 хиляди евро, в която ще се включат 150 човека.

Решението за инвестицията е взето на фона на недостига и високите цени на горивата, причинена от конфликта в Близкия изток, както и година след мащабното прекъсване на ток в Испания, Португалия и Франция.

Очаква се новите съоръжения да произвеждат приблизително 760 GWh чиста електроенергия годишно. Според оценките на институцията това ще намали емисиите на въглероден диоксид с около 390 хиляди тона годишно, което се равнява на замърсяването от 260 хиляди автомобила.

Според изявлението на ЕБВР досега тя е инвестирала над 26 милиарда евро, за да насърчи устойчивия растеж, конкурентоспособността и прехода към зелена икономика в България, Гърция и Румъния. PPC пък е водеща интегрирана група за комунални услуги в Югоизточна Европа. Дейността ѝ обхваща производството и разпределението на електроенергия, както и продажбата на съвременни енергийни продукти и услуги.