България и Румъния навлизат в етап, в който демографията започва пряко да ограничава икономическия растеж. Двете страни остаряват със скорост, сравнима с развитите икономики, но при значително по-ниско ниво на доходи. Комбинацията поставя под натиск както публичните финанси, така и бъдещото догонване на Запада.

"Румъния и България остаряха, преди да забогатеят. Средната възраст през 50-те години на миналия век в двете страни е била под 20 години. Сега е над 40", посочва главният икономист на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Беата Яворчик, цитирана от румънски медии. По думите й ефектът от това вече е измерим - демографските процеси ще намаляват растежа на БВП на човек с около 0,4 процентни пункта годишно през следващите 2 десетилетия.

"Двете страни са остарели толкова бързо, колкото развитите икономики, но при 1/3 от БВП на глава от населението", допълва Яворчик.

Данните очертават ясно тенденцията. В България и Румъния възрастните вече надхвърлят броя на децата, а коефициентът на демографска зависимост расте устойчиво - все по-малко работещи издържат все повече пенсионери. Това натоварва едновременно бюджета и потенциала за икономически растеж.

Проблемът се задълбочава от ниска раждаемост и емиграция на работоспособно население към по-богати икономики, което допълнително свива работната сила.

Решенията са известни, но ограничени. Масовата имиграция би могла да компенсира недостига на труд, но изискваният мащаб е труден политически. Изкуственият интелект може да повиши производителността, но, както подчертава Яворчик, "може да направи един работник по-ефективен, но не може да създаде работник там, където няма такъв".

Така основният фокус се измества към повишаването на пенсионната възраст - мярка, която според нея има по-голям шанс за приемане, ако се въвежда постепенно и с дълъг хоризонт.

В същото време, както отбелязва Чарлз Гудхарт, застаряването поставя и допълнителен въпрос - кой ще се грижи за нарастващия брой възрастни хора. При свиваща се работна сила това означава още по-силен натиск върху пазара на труда и публичните разходи.