Когато хората говорят за Световното първенство, обикновено говорят за футбол. Говорят за Лионел Меси, Килиан Мбапе, драматични финали, национална гордост и емоции, които обединяват милиарди зрители.

Но зад красивата игра стои нещо далеч по-голямо. Световното първенство през 2026 г. може да остане в историята не само като най-големия футболен турнир, организиран някога, а и като един от най-доходоносните бизнес проекти в историята на спорта.

Числата са почти трудно осмислими. FIFA очаква приходите от турнира да достигнат около 13 милиарда долара. Това е скок от над 70% спрямо приблизително 7.6 милиарда долара, генерирани от Световното първенство в Катар през 2022 г. Само за четири години организацията практически добавя още над 5 милиарда долара към най-големия си продукт. За сравнение, това е сума, която надхвърля годишните приходи на много компании от индекса S&P 500.

Това повдига един интересен въпрос. Дали Световното първенство остава спортно събитие с огромно икономическо значение или постепенно се превръща в глобална финансова платформа, използваща футбола като основен двигател? Отговорът вероятно е някъде по средата.

Причината приходите да нарастват толкова агресивно не е случайна. За първи път в историята турнирът ще включва 48 национални отбора вместо досегашните 32. Това автоматично увеличава броя на срещите от 64 на 104. Само този факт променя фундаментално икономиката на събитието. Повече мачове означават повече телевизионни права, повече рекламен инвентар, повече билети, повече корпоративни гости и повече възможности за спонсорите да достигнат до аудиторията.

Президентът на FIFA Джани Инфантино дори описа турнира като "104 Супербоула в рамките на един месец". Изказването звучи като типичен маркетингов лозунг, но всъщност съдържа сериозна икономическа логика. Ако американският Супербоул е най-скъпото единично спортно събитие в света от гледна точка на реклама и телевизионна аудитория, то FIFA се опитва да създаде продукт, който предлага подобна концентрация на внимание не за един ден, а за повече от месец.

Особено важно е и мястото на провеждане. Световното първенство идва в Северна Америка и най-вече в Съединените щати - най-богатият рекламен и потребителски пазар в света. Историята показва, че когато глобална аудитория се комбинира с американска покупателна способност, финансовите резултати могат да достигнат съвсем различни мащаби. Именно затова телевизионните приходи се очаква да достигнат около 4.3 милиарда долара срещу приблизително 3.4 милиарда долара през 2022 г.

Но телевизията е само една част от историята. Още по-впечатляваща е еволюцията на спонсорския бизнес. Световното първенство отдавна не е просто спортно събитие. То е една от най-желаните маркетингови платформи на планетата. Компании като Visa, Coca-Cola, McDonald's, Bank of America и Home Depot инвестират стотици милиони долари, за да бъдат асоциирани с турнира.

Интересното е, че сумите, които тези компании плащат директно на FIFA, са само началото. В света на спортния маркетинг съществува понятието "активиране на спонсорство". Ако една компания плати 100 милиона долара за официални права, тя често инвестира още два до пет пъти повече в рекламни кампании, телевизионни клипове, специални продукти и дигитални инициативи, за да извлече максимална стойност от партньорството.

Това означава, че реалният икономически ефект около Световното първенство може да бъде многократно по-голям от официално отчетените приходи на FIFA.

Тук обаче се появява един по-неудобен въпрос.

Кой всъщност печели най-много?

На теория Световното първенство носи ползи за всички. Хотели, ресторанти, авиокомпании, транспортни компании, рекламни агенции и местни бизнеси би трябвало да бъдат сред големите печеливши. FIFA дори твърди, че турнирът ще добави над 17 милиарда долара към американския БВП и ще създаде около 185 000 работни места.

Но икономистите отдавна предупреждават, че реалността често е по-сложна.

Историята на Олимпийските игри, световните първенства и други мегасъбития показва, че обещаните икономически ефекти често се оказват по-малки от първоначалните прогнози. Причината е проста. Огромна част от приходите се концентрират в ръцете на организатора и глобалните партньори, докато значителна част от разходите остават за местните власти.

Няколко американски града вече изразиха недоволство от необходимостта да инвестират десетки милиони долари в сигурност, транспортна инфраструктура и логистика, без да получават директен дял от приходите от билети.

Това е класически пример за асиметрия между риск и възнаграждение. FIFA получава приходите. Градовете поемат значителна част от разходите.

Именно затова критиците все по-често описват FIFA не като спортна организация, а като една от най-ефективните лицензиращи машини в света. Компания като Apple продава устройства. Visa продава платежна инфраструктура. FIFA продава достъп до най-ценната спортна аудитория на планетата.

Особено показателен е пазарът на билети.

Официално Световното първенство трябва да бъде празник на феновете. На практика обаче цените за някои от най-желаните места вече достигат нива, които превръщат турнира в луксозно преживяване. Билети за финала се предлагат за суми около 10 000 долара. Това е повече от месечния доход на огромна част от населението на света.

Тук се вижда една по-широка тенденция, която не засяга само футбола. През последните години спортът все повече се превръща в премиум продукт. Формула 1, NBA, NFL и европейският футбол следват сходна логика. Приоритетът вече не е максимален брой зрители на стадиона, а максимален приход от всеки отделен зрител.

Това е причината Световното първенство през 2026 г. да бъде толкова интересен икономически експеримент. От една страна то ще бъде най-гледаното спортно събитие в света. От друга страна ще покаже докъде може да бъде монетизирано глобалното внимание.

И тук се крие най-важният урок за инвеститорите. В продължение на десетилетия физическите активи бяха основният източник на стойност. Фабрики, машини, недвижими имоти и суровини определяха богатството. Днес най-ценният актив все по-често е вниманието.

Meta продава внимание. Google продава внимание. Netflix продава внимание. FIFA също продава внимание.

Всъщност Световното първенство може да се разглежда като една от най-успешните платформи за монетизация на човешкото внимание, създавани някога. Милиарди хора по света гледат едно и също съдържание в рамките на един и същи период. За маркетолозите това е почти идеална среда.

Затова и компании като Coca-Cola и Visa продължават да плащат огромни суми. Те не купуват просто реклама. Те купуват достъп до глобален културен момент.

Това обяснява и защо FIFA изглежда толкова устойчива на критики. Независимо дали става въпрос за високи цени на билетите, политически спорове или логистични проблеми, интересът към турнира остава огромен. Докато милиарди зрители продължават да гледат, икономическият модел работи.

В крайна сметка Световното първенство през 2026 г. ще бъде много повече от футболен турнир. То ще бъде тест за границите на спортната комерсиализация. Ще покаже колко далеч може да стигне една организация в превръщането на глобалната популярност в паричен поток. И ако прогнозите за 13 милиарда долара приходи се окажат верни, FIFA няма просто да организира най-голямото Световно първенство в историята.

Тя ще демонстрира как в XXI век вниманието се превръща в една от най-ценните валути на планетата.