Авиогигантът Airbus представи пълномащабен макет на U760 Ravenstorm - най-мощния си боен дрон, в навечерието на авиошоуто ILA Berlin 2026.

Дебютът съвпада с официалното закриване на френско-германско-испанската програма за изтребител от шесто поколение Future Combat Air System (FCAS) - амбициозен проект за около 100 милиарда евро, погребан след години на спорове между Airbus и Dassault Aviation за разпределение на работата и ръководство.

Ravenstorm е проектиран да лети рамо до рамо с пилотирани изтребители в оспорвано въздушно пространство. Дронът е с дължина 13 метра и размах на крилете от 10 метра, максимално излетно тегло около 6 тона и полезен товар над 500 килограма. Ще може да лети продължително време с висока дозвукова скорост и да изпълнява мисии въздух-въздух с ракети като Meteor, прецизни удари по наземни цели, както и радиоелектронна борба, включително потискане на противникова противовъздушна отбрана.

Airbus позиционира платформата като "европейско суверенно решение" и я разграничава ясно от U740 Valkyrie - европеизирана версия на американския Kratos XQ-58A, разработвана съвместно с германските ВВС с планирано въвеждане в експлоатация през 2029 г.

Двата дрона ще използват системата MARS (Multiplatform Autonomous Reconfigurable and Secure) - собствен модул на Airbus с изкуствен интелект за автономност, наречен Mindshare. Ravenstorm се очаква да бъде доставен до 2032 г.

Визуално дронът напомня американския YFQ-42A на General Atomics - с подобна стреловидна конфигурация на крилото, двойна опашка и горен въздухозаборник, оптимизирани за малка радарна видимост и маневреност.

Airbus описва Ravenstorm като "следващата еволюция" в своята програма за безпилотни бойни самолети, като наблягат на модулността на платформата, която "ще позволи постепенното добавяне на възможности".

Без пилотиран изтребител от следващо поколение на хоризонта, Европа все повече залага на безпилотни системи. Дронове като Ravenstorm и по-евтиният, но и по-ограничен като възможности Valkyrie вече не са само допълнение към бъдещи платформи - те стават ядрото на континенталните бойни авиационни амбиции.

В среда на нарастващо търсене на по-многобройни летящи машини за тактически цели и при ограничени ресурси, безпилотните бойни самолети обещават да умножат бойната мощ на съществуващите бойни самолети от четвърто и пето поколение.