Рязкото нарастване на потребителската инфлация в САЩ достигна тригодишен връх, което е ключово предизвикателство за американския президент Доналд Тръмп, пише AFP. Потребителската инфлация в САЩ достигна нов тригодишен връх през май, като покачващите се цени на енергията, причинени от войната на президента на САЩ Доналд Тръмп с Иран, представляват ключово предизвикателство за републиканците преди междинните избори.

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) се е повишил с 4,2% на годишна база, в сравнение с 3,8% през април, съобщи днес Бюрото по трудова статистика на САЩ.

Това е най-високото ниво от април 2023 г., според официални данни, но в съответствие с очакванията на анализаторите.

Войната между САЩ и Израел срещу Иран, започната в края на февруари, доведе до рязко покачване на цените на енергията, след като Техеран отвърна на удара, като на практика затвори жизненоважния Ормузки проток, през който обикновено преминава приблизително една пета от световния петрол и газ.

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Тръмп настоя, че ценовият шок ще бъде временен и че скоро ще бъде подписано мирно споразумение, но нарастващите разходи са ключов въпрос за избирателите, тъй като те се насочват към междинни избори през ноември.

Републиканската партия на Тръмп ще се стреми да запази контрола си над двете камари на Конгреса, но ще се изправи пред сериозно изпитание, тъй като високите цени ще ударят американските домакинства.

Ако демократичните законодатели си върнат едната или и двете камари, това ще ограничи способността на Тръмп да налага политики чрез Конгреса, както е правил през целия си втори мандат.

Данните за потребителската инфлация от май показаха, че цените на енергията са се повишили с 23,5% спрямо същия период на миналата година, като бензинът се е повишил с 40,5%.

Цените на хранителните стоки също се повишиха значително за втори пореден месец, с 2,7% повече спрямо предходната година.

Други цени, които се увеличиха през месеца, включваха медицински грижи, лични грижи, самолетни билети и отдих.

Американците се справят с години с по-високи от очакваните цени, като инфлацията продължава да остава висока дълго след пандемията.

Основната инфлация по ИПЦ, която изключва волатилните цени на храните и енергията, достигна 2,9% през май, в сравнение с 2,8% предходния месец.

Федералният резерв на САЩ има дългосрочна цел от 2% за инфлация, а комитетът по определяне на ключовите лихвени проценти на централната банка ще се срещне следващата седмица.

Пазарите очакват те да запазят лихвените проценти стабилни на това заседание, но сега предвиждат повишения на лихвите за по-късно през годината, което плаши инвеститорите в акции.

Преди войната пазарите предвиждаха намаляване на лихвените проценти за по-късно през годината с очакванията, че инфлацията, подхранвана от тарифната политика на Тръмп, ще започне да намалява.

Войната обаче усложни перспективите, като повече политици от Фед казаха, че са загрижени за нарастващата инфлация, с която централната банка обикновено се справя чрез повишаване на лихвите.

Предпочитаният от Фед измерител на инфлацията, индексът на цените на личните потребителски разходи (PCE), също достигна тригодишен връх при последното си отчитане.

"Фед няма да бъде в състояние да намали лихвите, ако това продължи. Фондовият пазар се катери по стената на безпокойството и успя да се събере благодарение на по-силни печалби и стабилни лихвени проценти, но покачващата се среда е друго нещо", казва Крис Закарели, главен инвестиционен директор на Northlight Asset Management.