Всеки трети ипотечен заем, изтеглен през 2025-та в България, е бил предоставен от Банка ДСК. Това затвърждава финансовата институция за поредна година като кредитор №1 за покупка на жилища у нас и я превръща в един от участниците на пазара с най-добър поглед върху тенденциите на него. Money.bg разговаря с Пламена Тотева, директор "Ипотечни кредити", за да разбере с какви резултати завърши последната левова година и как започна първа еврова.

"Наблюденията ни от началото на годината са, че виждаме 1,3 милиарда евро новоусвоени ипотечни кредити, като това са чистите новоусвоени кредити, без предоговорените такива. Така че се движим с темп от 17% ръст на годишна база — януари-април тази година спрямо януари-април миналата година", споделя актуални данни мениджърът.

По думите й, освен темпът на годишен растеж е важно да се гледа и кредитния дял спрямо БВП, а там страната ни все още е на ниски нива - около 13-14% спрямо 35-36% при по-старите членове на еврозоната. "България е догонваща икономика и ние имаме много какво да подобряваме в начина, по който живеем, а ипотечният кредит е едно от основните средства, с които можем да закупим по-хубав имот".

Статистиката показва, че "по-хубав имот" за българския купувач до голяма степен е равно на "нов имот". Близо 40% от ипотечните кредити, които Банка ДСК отпуска, са за покупката на най-ново строителство - пуснат в експлоатация в същата година, позната още като покупка "на зелено". Следващата група са апартаменти от вторичния пазар, а след тях следват къщите с около 12%. Панелните жилища също падат като дял от новоотпуснатите заеми до около 10%.

Да купиш къща с кредит от 1,4 милиона евро

Именно желанието за покупката на къща се превръща в най-големия кредит, предоставен на клиент на банката през 2025 година. "Стойността на заема беше около 1,4 милиона евро, като къщата беше закупена за жилищни нужди. 90% от кредитите, които предоставяме, са именно за покупка на имот, в който клиентите ни да живеят. Профилът на клиента беше, разбира се, висок, съотнесено и към размера на кредита", споделя Тотева.

Стойността на кредита рекордьор е точно 10 пъти над средната за страната (140 000 евро), сформирана от средната за София (180 000 евро) и средната за страната (110 000 евро).

Любопитна тенденция, която от банката отчитат, е, че клиентите купуват все по-често и алтернативен тип имоти - например сглобяеми къщи. Важен момент тук е, че покупката става с ипотечен кредит до 250 000 евро, а не с потребителски. Финансовата институция предлага и заеми за покупката на гаражи, чиито цени в последно време драстично скочиха.

Пламена Тотева, директор пазар "Ипотечни кредити" в Банка ДСК

Българите купуват все по-често имоти в чужбина, а българите от чужбина - у нас

"Предоставяме кредити за покупка на имоти не само в Гърция, но и в страни като Англия, Италия и Австрия. Един от любимите ми примери е, че финансирахме покупка на къща на Малдивите. Дубай също е дестинация, към която наши клиенти имат интерес", казва Пламена Тотева. Важно е обаче да се отбележи, че обезпечението на заема става чрез имот в България, а не купувания навън.

Банковият мениджър среща и обратният тип клиенти - българи, живеещи в чужбина, които купуват имоти на кредит у нас. "Ние анализираме техните доходи, като работим почти изцяло с доходи от трудови правоотношения — тоест тяхната работна заплата. Те могат да закупят абсолютно всички видове имоти при същите ценови условия, които имат и нашите клиенти, работещи в България", обяснява тя.

"Можем да им предоставим дори изцяло дигитализиран път, през който да преминат. Така сме решили едно тяхно затруднение чрез платформата ни DSK Home, която те могат да достъпят от целия свят и да преминат изцяло дигитално през стъпките на кандидатстване. Единственото място, на което трябва вече да бъдат тук, е естествено изповядването на сделката при нотариус и самата покупка", става ясно още от разговора.

6-те най-големи града в България формират 75% от търсенето на ипотечни кредити

Съвсем логично, София е мястото не само с най-динамичен имотен пазар, но и с най-много кредитополучатели - 40% от общия портфейл на Банка ДСК. "След София и през миналата година, и през първите месеци на тази година, виждаме да се нареждат големите градове — Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново. Нормално е водещите шест града да водят и до 75% от продукцията в ипотечното кредитиране и от покупките на имоти. Това са икономически развитите градове, които ще продължат да движат напред пазара", казва Пламена Тотева.

Така излиза, че столичани теглят повече кредити, отколкото сумарно гражданите на следващите 6 града по големина.

Лихвитите по кредитите ще растат във Франкфурт, но не и в София

Като вече част от еврозоната, решенията на Европейската централна банка пряко засягат и българските потребители, а очакванията са за вдигане на основния лихвен процент през 2026 година. Как ще се отрази това на кредитополучателите у нас?

"Очакванията са, че ако инфлацията се задържи на тези нива в Европа, ЕЦБ ще увеличи, както казахте, може би на два пъти с по 25 базисни пункта лихвата и тя ще достигне 2,5%. Пряко не считам, че това ще повлияе на нивата на лихви по ипотечното кредитиране. Ще обясня защо.

Нашите очаквания в средносрочен план остават без промяна — че лихвите ще продължат да бъдат ниски и по никакъв начин няма да повлияят негативно на нашите клиенти.

Водещата причина за това е, че повечето банки в България, както и Банка ДСК, продължават да ценообразуват ипотечните си кредити на база на така наречения локален индекс или референтен лихвен процент, който се определя от средната лихва в депозитната система по депозитите в евро.

Неговата стойност е доста по-ниска и няма такива големи флуктуации, защото продължаваме да наблюдаваме много висока ликвидност и липса на предпоставки да считаме, че лихвите ще се увеличат", обяснява банковият мениджър.

Попитана и съответно за цените на имотите, Тотева споделя, че очаква да се забави темпа на растеж, който последно беше 15%, но не и да се обърне тенденцията и да започнат да намаляват.