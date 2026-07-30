Модерните компании знаят, че сърцето на офиса не е сградата, а хората. И докато летният сезон е в разгара си, все повече екипи работят, докато пътуват или просто се наслаждават на изнесения офис на плажа, в планината или друга ваканционна дестинация. Въпросът, който вече стои пред работодателите, не е дали да позволят тази свобода, а как да я подкрепят технологично.

B2B продуктите на Logitech дават възможност на компаниите да предоставят на своите служители технологични решения, така че те да не правят компромис с удобство, ергономия и върхови технически характеристики.

Независимо дали служителите се включват в конферентни разговори, докато се наслаждават на гледката на морето, или трябва да свършат няколко задачи между два полета - бизнес продуктите на Logitech им дават увереност, че не правят компромис с професионализма си. За компаниите това е и конкретен инструмент за задържане и мотивация на екипите - знак, че гъвкавостта на работното място е подкрепена с грижа за качеството на работния процес.

Професионалист или аматьор

Конферентните разговори при изнесен офис могат лесно да оставят погрешно впечатление - че насреща няма добре подготвен експерт, който да представи компанията. Замъглен образ на камерата, а още по-зле - липсата на такава, поставят под съмнение професионализма на служителя и репутацията на бизнеса. Затова качествената уеб камера трябва да бъде задължителен елемент от технологичния пакет, с който да "подпечатате" молбата на всеки свой служител за работа от изнесен офис.

Източник: Logitech

Logitech MX Brio 705 for Business ще даде увереност на всеки, преди да натисне бутона "Join with video" на предстоящия конферентен разговор. Камерата записва в 4K с 8,5-мегапикселов сензор Sony STARVIS и AI технологията RightLight 5, която коригира картината дори при силна слънчева светлина или сянка на терасата на хотела.

Автоматичното фокусиране и функцията за непрекъснато центриране (auto-framing) държат служителя перфектно в кадър, а вградените микрофони с beamforming технология и физическият капак за поверителност допълват усещането за сигурност и професионализъм - независимо дали разговорът се провежда от хотелска стая или градина с изглед към морето.

Ясен звук, дори когато сме сред ваканционната глъчка

Фонов шум от вятър, вълни или разговори на съседната маса са реалност за всеки, който работи извън традиционния офис. Именно затова доброто аудио е също толкова важно, колкото и доброто видео.

Logitech Zone Wireless 2 ES for Business е безжичен хедсет с адаптивно хибридно активно шумопотискане (ANC) и двойни микрофони, които изолират гласа на говорещия от заобикалящата среда - независимо дали тя е шумно летище или тераса на плажен бар. С до 20 часа разговори при включено ANC, Bluetooth 5.3 връзка и сертификация за Microsoft Teams, Zoom и Google Meet, слушалката превръща всяко "изнесено" работно място в звукоизолирана конферентна зала.

Източник: Logitech

За компаниите това означава сигурност, че комуникацията на екипа остава ясна и професионална, независимо откъде се провежда разговорът. Меките наушници осигуряват целодневен комфорт и директно подканват да оставите слушалките на главата си, за да се насладите на любимата си музика, докато релаксирате на шезлонга.

Клавиатура, която се зарежда от слънцето - и от лампата на бюрото

Ако вече се питате защо ви е отделна клавиатура, когато имате такава на лаптопа, то сега е моментът да се замислите дали бихте искали да прекарвате часове или дори цял работен ден приведени над нея. Използването на външна клавиатура с по-големи и ясно разделени бутони не само повишава производителността и удовлетворението при писане, но и ви дава много повече свобода как да се разположите пред екрана на лаптопа. А това означава много по-малко скованост.

Източник: Logitech

Logitech Signature Slim Solar+ K980 for Business е безжична клавиатура, която черпи енергия от светлина - както слънчева, така и изкуствена. Това означава, че тя се зарежда дори от осветлението в офиса, хотелската стая или лобито на летището, без изобщо да се налага използване на кабел или батерии. Тънкият, нископрофилен дизайн и възможността за свързване с до три устройства я правят естествен избор за професионалисти, които искат да носят удобството на пълноценна клавиатура навсякъде - без да мислят за зареждане.

Мишка, която се сгъва до размера на бележка

И тук скептиците биха отговорили, че лаптопите разполагат с приличен тъчпад, който малко или много върши същата работа, но голямата разлика е в продуктивността. Когато работите с отделна мишка, действията са много по-бързи и прецизни, а това не само ви позволява да свършите повече работа за по-малко време, но и подобрява вътрешния ви мир. Защото няма нищо по-досадно от случайни кликове или drag&drop с тъчпада.

Източник: Logitech

Logitech Mobi Fold for Business е ултрапортативна сгъваема мишка, която се събира до размера на хартиена бележка и се побира във всеки джоб или чанта. Разгъва се и се включва мигновено, свързва се през Bluetooth или Logi Bolt приемник с до три устройства и предлага адаптивно тъч скролиране, което намалява мускулното натоварване в сравнение с тъчпада на лаптопа. За служителите, които редуват летище, хотел и плаж в рамките на един работен ден, това е разликата между приемлива и наистина продуктивна работа в движение. Освен това не бива да се притесняват за живота на батерията, която може да издържи над 30 дни нормално използване.

Гъвкавост, която компаниите могат да предложат съзнателно

Все повече работодатели разбират, че възможността за работа от ваканционна дестинация не е компромис с продуктивността, а конкурентно предимство при задържането на таланти. Логичната следваща стъпка е компаниите сами да предоставят на екипите си инструментите, които правят това преживяване безпроблемно - от камера и слушалки за професионални конферентни разговори до клавиатура и мишка, които издържат на летен режим на пътуване. Именно тук идва на помощ B2B портфолиото на Logitech - с продукти, проектирани не просто за офиса, а за начина, по който съвременните професионалисти искат да работят.

Източник: Logitech

"Портфолиото на Logitech B2B включва селекция от продукти, които представляват върхова технология за офиса - те са решения, отговарящи на модерните нужди на съвременните офис пространства, общности и професионалисти. Благодарение на партньорската си мрежа, голямото предимство на Logitech е, че професионалисти на терен ще направят точната селекция, която ще даде голяма разлика при отдалечената работа на всеки служител", споделя Борислав Манов, B2B Country Lead Romania and Bulgaria в Logitech.

В разгара на активния летен сезон Logitech B2B цели да улесни компаниите в осигуряването на истински мобилен, но пълноценен работен процес за екипите им - без компромис между свобода, комфорт и професионализъм.