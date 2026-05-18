Казахстан и Турция подготвят старта на нови мащабни инвестиционни проекти на обща стойност над 920 милиона долара, които се очаква да създадат повече от 3100 работни места в централноазиатската държава.

Съвместните инициативи бяха представени от президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев и турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган, съобщиха от президентската администрация в Астана.

Новите производствени и инфраструктурни проекти ще бъдат реализирани в няколко региона на Казахстан, включително в Астана и Алмати. Сред по-значимите инвестиции е проектът на турската компания Miryıldız за изграждане на минно-преработвателен завод в региона Абай.

İskefe Holding планира да открие предприятие за производство на желатин в Алмати, а Orzax Group ще изгради модерен завод за производство на хранителни добавки в Туркестанска област.

В логистичния сектор S Sistem Lojistik и Kazpost ще разработят логистичен хъб на международното летище в Актобе. Сред проектите е и завод за преработка на пшеница и грах в Астана, който се изгражда от Tiryaki Holding.

Според вицепремиера Серик Жумангарин, в Казахстан вече са реализирани около 100 инвестиционни проекта с участието на турски компании на обща стойност близо $4 милиарда. В момента двете страни работят и по още 50 съвместни проекта за приблизително същата сума.

Икономическото сътрудничество между Казахстан и Турция се засилва на фона на стремежа на Анкара да разшири влиянието си в Централна Азия, както и на усилията на Казахстан да привлича чуждестранни инвестиции извън традиционните енергийни и суровинни сектори.