Китайската индустриална експанзия в Централна Азия продължава с нов мащабен проект в Казахстан, съобщават властите. Става дума за металургичен завод за около $1,2 милиарда с планиран капацитет от 3 млн. тона стомана годишно. На пръв поглед това изглежда като класическа индустриална инвестиция. В действителност обаче проектът поставя по-важен въпрос: кой контролира индустриалната база на региона.

Формално Казахстан постига успех в усилията си да се трансформира от износител на суровини към производител на продукти с висока добавена стойност. Реалността обаче показва друго. Налице е модел, при който ключовите индустриални мощности в страната приоритетно се изграждат и с голяма степен на вероятност ще се контролират от компании, създадени в Китай.

Това не е изолиран случай, а част от по-широк пакет от договорености, който включва редица сектори като машиностроене, енергийно оборудване, текстил и химическа индустрия. Подобен обхват ясно показва, че не става дума просто за инвестиции, а за постепенно изграждане на индустриална зависимост чрез цялостни вериги на стойност.

Стратегическият аргумент е ясен - Казахстан се позиционира като мост към пазарите в Азия. Но този "мост" е силно свързан с китайска инфраструктура, китайски инвеститори и китайски експортни канали. Тук идва и въпросът - доколко страната реално диверсифицира икономиката си и в каква степен просто пренасочва зависимостта си?

В този контекст инвестицията от $1,2 милиард може да се разглежда не просто като индустриален проект, а като стъпка към по-дълбоко пренареждане на икономическото влияние в региона. Такова, при което индустриалното развитие върви паралелно с концентрация на контрол върху производствените вериги.