България е в топ 3 на страните в Европа по нива на годишна инфлация, показват предварителните данни на Евростат и парламента на Обединеното кралство за април. Според тях инфлацията у нас е скочила с 6,2%, но междувременно НСИ извади по-актуална информация за поскъпването и то е още по-голямо - 6,8% на годишна база.

Пред нас са единствено Румъния и Косово със съответно 9% и 6,5%.

Половината от страните в челната десетка са от Балканския полуостров и Източна Европа, което показва силен натиск от цените в района - не само на храните и енергията, но и на наемите. Според експертите високите стойности на годишната инфлация в страната ни са свързани с политическата чувствителност и периода на адаптация след приемането на еврото.

В основата на проблема

У нас темата за инфлацията и поскъпването на живота беше важна част от предизборната кампания, като "Прогресивна България" още в началото на работата на новия парламент излезе със законодателен пакет, който да пресече практиките на необосновано високи цени.

Ситуацията в Румъния се усложни през последните месеци. Освен високата инфлация, обезценяването на леята и икономическата рецесия, страната е изправена пред политическа криза. В началото на май парламентът на северната ни съседка гласува вот на недоверие, с който свали правителството на Илие Боложан.

Следващият кабинет трябва да се справи с най-големия бюджетен дефицит в ЕС, изплащане на замразени заплати в публичния сектор и повишаващите се данъци, в следствие на реформаторските политики на предшествениците си.

Според експертите от Европейския съвет по външни отношения Румъния вече е изправена пред загуба на средства и пазарно доверие от страна на ЕС, а ключови европейски лидери трябва да покажат, че евентуално антиевропейско правителство ще получи различно отношение. Това създава предпоставки за задълбочаване на кризата.

Ситуацията в Косово не се различава особено. Страната се подготвя за вторите си предсрочни избори за година и половина в началото на юни, като последният законодателен орган дори не успя да излъчи президент, пише Balkan Web. Това води до рискове за стабилността на местния бизнес, забавяне на чуждестранните инвестиции, загуба на европейски средства и инфлация от 6,5%.

"Представители на бизнеса съобщиха за нарастващи производствени разходи, висока зависимост от внос, липса на институционална подкрепа и забавено вземане на решения - фактори, които правят дейността на пазара все по-трудна", коментира пред Balkan Web Кущрим Ахмети - директор на Търговско-промишлената камара.

Данните на Евростат показват, че Европа не успява да се справи с повишаващите се цени. Като основни причини експертите открояват политическата несигурност и високите цени на горивата.

Какво се случва на Балканите

Веднага след България в негативната класация се нарежда Хърватия с 5,4%. Въпреки това, ръстът на БВП е сред най-силните в еврозоната, а местни анализатори очакват силен туристически сезон, в резултат на войната в Близкия изток. Проблеми обаче не липсват - цените се покачват, а заплатите не успяват да ги настигнат, пишат местни медии.

Северна Македония и Гърция също отбелязват високи стойности от съответно 4,9% и 4,6%. На фона на увеличаващите се цени, гръцките граждани са на второ място по най-ниски годишни заплати в ЕС... след България.

Заплатите са тема на коментар и в западната ни съседка. Според Трансевропейска обсерватория за Балкани и Кавказ от края на миналата година Алиансът на профсъюзите настоява за увеличение на минималните възнаграждения от 380 евро до 600 евро нето.

Значително по-добре се справят Сърбия, Кипър и Черна гора, чиято годишна инфлация се движи около 3%.

Под 2%

Едва четири държави остават под заложените от Европейската централна банка стойности за инфлация от 2%. Това са Чехия и Швеция (1,5%), Дания (1%) и Швейцария (0,6%). Анализаторите на Visual Capitalist отбелязват интересния факт, че нито една от тези страни не е в еврозоната, въпреки че първите две се очаква да се присъединят при покриването на критериите.

Резултатите на Швейцария пък са впечатляващи на фона на военните конфликти и повишаващите се цени на горивата - задача, с която не успяват да се справят други големи европейски икономики.