Празничната трапеза на Великден в България традиционно се фокусира върху няколко важни ястия, сред които козунакът заема централно място. Ако днес седнете на масата и отрежете парче от него, вероятно ще помислите за уюта, за семейството и традицията, може би за това как ухае. Едва ли ще помислите за войните, за глобалния недостиг на мляко или за фуражните цени в Централна Европа. А точно те са го омесили.

Пет са основните съставки за приготвянето на козунак: брашно, яйца, прясно мляко, масло и захар.

Решихме да проследим средната цена на тези пет съставки, които "замесват" козунака на трапезата ни, през последните няколко години. (Цените са ориентировъчни.)

Брашно

Брашното, като фундаментална съставка на всяко тестено изделие, претърпя значителна волатилност. През 2020 г. средната цена на килограм брашно тип 500 в България беше около 0,59 евро. Това бяха нива, отразяващи относителна стабилност на зърнените пазари преди пълното разгръщане на логистичните затруднения, породени от световната пандемия.

До 2022 г. цената скочи до 0,81 евро, което представляваше ръст от над 37%, стимулиран основно от несигурността около доставките от Черноморския регион, който е основен житен басейн за Европа.

След това дойде известно успокоение. Брашното беше около 87 евроцента през 2023 г. Тази година брашното е около и над 80 евроцента. Това е близо 30% над нивата от 2020 г.

Прясно мляко

Цената на прясното мляко е един от най-чувствителните показатели тук. Ако през 2020 г. литър мляко е търгувал за 0,81 евро, то през 2024 г. и 2025 г. цената достигна своя пик от над 1,50 евро. Някъде цената достигна и до 1,75 евро.

Този драстичен скок се обяснява с поскъпването на фуражите, но и с огромните разходи за енергия и пастьоризация. Секторът беше силно притиснат от повишените разходи за логистика и труд.

През април 2026 г. се наблюдава успокояване на пазара, като цената на млякото се нормализира до около 1,40 евро за литър. Това е пряк резултат от стабилизирането на цените на електроенергията на свободния пазар, където в края на март 2026 г. бяха отчетени нива от 94,54 EUR/MWh. Въпреки това, млякото остава с близо 47% по-скъпо в сравнение с началото на десетилетието.

Яйца

От 12 евроцента за брой яйце през 2020 и 2021 г. цената се изстреля до около 17 евроцента през 2022 г. и 22 евроцента през 2023 г., което е ръст от над 80% само за две години. Причините бяха свързани отново с фуражите и енергията за птицефермите, която се покачи драстично.

За Великден 2025 г. яйцата от клас M са се предлагали средно по 25-30 цента за брой, а от клас L до 35. Сега яйцата са около 25 евроцента за брой. Но в специализираните магазини цените за 20 броя оформят разход от около 5-6 евро. Това означава, че за едно домакинство разходите само за яйца са се удвоили в рамките на няколко години.

Масло

Пакетче краве масло от 125 грама струваше под 90 цента преди пандемията. До края на 2022 г. беше около 1,40-1,50 евро.

Войната в Украйна, последвана от глобален недостиг на мляко, го изстреля допълнително. Само за септември 2024 г. маслото в Европа поскъпна с 25%. По данни на Евростат и Европейската комисия, цените на маслото на едро в Съюза тогава достигнаха исторически върхове над 8000 евро/тон.

Днес пакетчето от 125 грама стои около 1,50 евро. Повишение от над 60% за шест години. Без масло козунакът не се получава на конци. Без конци... не е козунак.

Захар

Захарта изживя може би най-бурния цикъл. От 71 цента на килограм през 2020 г. до 1,09 евро през 2022 г. и рекордните над 1,30 евро на килограм през 2023 г. - почти двойно за три години. През март 2023 г. Евростат отчете, че цената на захарта в ЕС е с 61% по-висока спрямо предходната година, а в България ръстът беше около 36% за същия период.

За 2026 г. пазарните данни показват около 1,30 евро на килограм, но в някои вериги достигат и до 1,40 евро.

Колко струва козунакът?

Средната цена на обикновен козунак без пълнеж от някоя пекарна в столицата може да варира като е средно между 5 до 10 евро. Цената на по-премиум козунаци може да стигне дори до 15 евро.

В магазините обикновен козунак от 400-500 грама струва между 2 и 3 евро за по-достъпните варианти, а по-специалните с шоколад, ядки или кремове могат да достигнат до 6 евро.

Не всичко е само продукти

И все пак тези цени са само половината от рецептата за вкусен козунка. В сметката не сме включили нищо от онова, което пекарите усещат всеки ден.

Горивото, с което се доставят суровините, вече е значително по-скъпо заради войната в Иран и блокирания Ормузки проток. Токът, с който работят фурните - също. Наемите на производствените помещения растат. Трудът на добрия пекар, събуждащ се в три сутринта, за да омеси тестото навреме... и той е поскъпнал. Всичко това се събира в онова, което плащаме на касата, без да го виждаме разписано. Инфлацията.

Изборът е ваш. Но каквото и да изберете днес - дали купешки или домашно изпечен, козунакът на трапезата е малко по-скъп от онзи, с който сте посрещнали Великден преди няколко години. И може би малко по-евтин от онзи, с който ще посрещнете празника догодина.

От 2020 до април 2026 г. покупателната способност на българите се е увеличила значително с над 60%, изпреварвайки средния ръст в ЕС. Трябва да се отбележи също, че средната работна заплата в България преди 6 години е била малко над 680 евро, а днес гони 1400 евро.