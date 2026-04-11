Според Националната федерация на търговците на дребно, разходите на американците за Великден са достигнали рекордните над 25 милиарда долара тази година, надминавайки предишния рекорд от 24 милиарда долара, поставен през 2023-та, съобщи Yahoo Finance.

Средностатистическият купувач разполага с бюджет от 195,59 долара, което също е рекордно висок процент. Но много семейства усещат натиска. Проучване на WalletHub преди празниците установи, че един на всеки четирима американци не смята, че може да си позволи Великден тази година.

Източник: iStock

Проучване на CBS показа колко излиза празника в САЩ. Есип на медията посети три малки магазина. Започвайки с 20 долара в т. нар. магазин за един долар, една великденска кошница с 15 артикула, сред които шоколадово зайче, мини яйца, желирани бонбони и сладки, излезе 20,53 долара. Същата кошница в голям магазин струва почти три пъти повече, достигайки 64,84 долара.

За великденска вечеря са сравнени магазин за хранителни стоки на по-ниски цени с магазин с по-високи цени. Едно типично за Америка ястие за четиричленно семейство, включващо печена шунка, зеленчуци, салата, картофено пюре, хлебчета, десерт и газиран сайдер, струва 57,55 долара в магазина за хранителни стоки на ниски цени и 84,44 долара в по-скъпия магазин.

Именно шунката беше най-големият фактор за цената. Купувачите, които искат да спестят, могат да изберат половин шунка или пък печено пиле или пуйка на по-ниска цена.

Според NRF, дискаунтърните магазини и тази година са били най-популярната дестинация за пазаруване за Великден, като 55% от потребителите са пазарували там, следвани от универсалните магазини с 42% и онлайн супермаркетите с 34%.

Сладките продукти са водещи в категориите за пазаруване за Великден отвъд океана, като 92% от потребителите са си купили различни лакомства. Разходите за храна са достигнали около 7,5 милиарда долара в национален мащаб, следвани от подаръците с 3,9 милиарда долара и пазаруването на дрехи с 3,7 милиарда долара.