Изпълнителният директор на американската финтех компания Bolt Райън Бреслоу освободи целия HR екип на фирмата и съкрати около 30% от персонала - стъпки, които той самият описва като единственият начин да върне компанията към живот.

"Имахме HR екип, който създаваше проблеми, каквито не съществуват. Тези проблеми изчезнаха, когато ги освободих", заяви 31-годишният предприемач по време Fortune's Workforce Innovation Summit.

Bolt е един от по-зрелищните корпоративни провали в американската технологична индустрия. Бреслоу основава компанията през 2014 г. в студентското си общежитие в Станфорд. До 2022 г. тя достига оценка от 11 милиарда долара и наброява хиляди служители. След това всичко се срива.

Същата година Бреслоу напуска поста си на изпълнителен директор. До 2024 г. оценката на компанията пада до около 300 милиона долара - спад от близо 97%, съпроводен от множество вълни на съкращения. Самият той признава, че причините са лоши решения и прекомерни разходи.

През 2025 г. Бреслоу се завръща начело на Bolt - по собствените му думи, "във военновременен режим".

Краят на HR-а и началото на "people ops"

Ликвидирането на HR отдела не означава пълно изоставяне на функцията. Вместо него Bolt изгражда по-малък екип по "people operations" - структура, фокусирана върху задължителни обучения и оперативна подкрепа за мениджърите.

"HR е грешната енергия, формат и подход. People ops овластява мениджърите, оптимизира вземането на решения и поддържа компанията да се движи със светкавична скорост", написа Бреслоу в LinkedIn.

В компания, която се е върнала към стартъп логика, традиционният HR модел просто няма място, смята той: "Имаме нужда от хора, ориентирани към свършването на работа. А там имаше култура на неправене на нищо и много оплаквания."

"Чувство за привилегированост"

Освен структурната реорганизация, Бреслоу е изправен и пред по-дълбок проблем - демотивиран персонал, свикнал с разхищенията от годините на бурен растеж.

"В компанията се беше загнездило чувство за привилегированост. Хора, които се чувстваха овластени, но всъщност не работеха усилено. Това беше нещото, с което трябваше да се боря най-много", казва той.

При завръщането си Бреслоу дава 60 дни на служителите, наети при предишното ръководство, да се адаптират към по-стегнатата стартъп култура. Резултатът: 99% не успяват. Компанията е изградена отначало.

"Свикнали бяха да работят в компания, в която не им се налага да си цапат ръцете и можеха да харчат много пари. Ние вече нямахме нито парите, нито този лукс", обяснява той.

В рамките на тази трансформация са премахнати и редица придобивки - четиридневна работна седмица и неограничен платен отпуск, въведени по времето, когато Бреслоу се позиционираше като привърженик на "съзнателното лидерство".

Сто души, нов модел

Днес Bolt работи с около 100 служители и се представя като "супер приложение" - платформа за парични преводи, крипто търговия и програми за лоялност.

Бреслоу твърди, че резултатите вече се усещат: "Имаме екип четири пъти по-малък, значително по-млад, който работи много по-усилено и с много по-добра енергия. Клиентите ни казват, че не са получавали такова внимание от четири години насам."

Усеща се обаче и друго. През последните месеци се носят слухове за забавени заплати и задължения към подизпълнители. Пред Fortune Бреслоу отрича да има подобни проблеми и поне на този етап не е обвинил HR-ите за случващото се.