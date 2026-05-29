Гръцката банкова група Eurobank S.A. планира да придобие самостоятелен контрол върху "Ай Енд Би Риъл Естейт" ЕАД — дружеството, което притежава и управлява офис сградата Telus Tower в центъра на София. Това става ясно от съобщение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), където е образувана преписка по уведомлението за концентрация.

Eurobank е позната на българския пазар чрез дъщерните си дружества "Юробанк България" АД, оперираща под бранда Пощенска банка, и "ПБ Пърсънъл Файненс" ЕАД.

Придобиваното дружество развива дейност изцяло около търговската експлоатация на Telus Tower — офис сградата на ул. "Алабин" 1 в София. Услугите му включват отдаване под наем на площи, управление на договори, пропърти и фасилити мениджмънт, както и обслужване на наемателите.

Стойността на планираната сделка не се посочва в съобщението на КЗК.

Продеа Инвестмънтс груп от своя страна е дъщерно дружество на гръцката едноименна компания, листната на Атинската фондова борса.

Комисията предстои да оцени дали концентрацията може да окаже влияние върху конкуренцията на съответния пазар. Заинтересованите страни могат да представят становища в 7-дневен срок от публикуването на съобщението, което е от 26 май 2026 г.

Можете да видите тук как изглежда част от сградата отвътре през 2019 година, когато екипът на Money.bg я посети: