Подкрепената от Русия платформа за плащания A7 планира да създаде най-голямата "златна банка" в страната, целяща да увеличи местното притежание на злато и потенциално да разшири използването на свързани със злато цифрови активи в трансгранични плащания, съобщава Reuters, цитирайки ръководители на компанията.

Проектът, стартиран съвместно с руското Министерство на финансите, идва на фона на по-широкия стремеж на Москва да създаде алтернативна финансова инфраструктура и да намали зависимостта от чуждестранни валути и доминирани от Запада финансови системи след санкциите, наложени заради войната в Украйна.

Заместник-главният изпълнителен директор на A7 Ирина Акопян заяви, че компанията планира да изгради златната банка около новосъздадено държавно предприятие, наречено Росвексел.

"Създаването на Росвексел е стратегическа стъпка за разширяване на A7 Group в сегмента на дребно", заяви Акопян на представяне на проекта.

A7, платформа за трансгранични плащания, създадена от кредитора за отбрана Promsvyazbank, е 51% собственост на молдовския бизнесмен Илан Шор, който беше осъден в Молдова на 15 години затвор за пране на пари след обжалване в нашумял банков скандал.

Росвексел е регистрирана на 4 май и е 85% собственост на А7, която е под санкции на САЩ и Европейския съюз от средата на 2025 г. Компанията се ръководи от бившия служител на руското Министерство на финансите Осман Кабалоев.

Съгласно проекта, физически лица и фирми ще могат да купуват злато чрез онлайн платформата на A7 или във физическите офиси на компанията, като цените започват от едва един грам.

"За всяка рубла, похарчена от физически лица и компании, ще бъде закупено злато", цитира Ройтерс думите на Акопян. "Искаме да изградим най-голямата златна банка в страната ни."

Компанията планира да съхранява злато в руския държавен монетен двор и производител на благородни метали Гознак, въпреки че преговорите все още не са приключили. "Росвексел" води преговори с държавни рафиниращи компании, за да предоставя на клиентите услуги за физическо съхранение на кюлчета.

Инициативата е резултат от дългогодишни усилия на Министерството на финансите за насърчаване на местното притежание на злато. През 2022 г. властите премахнаха данъка върху добавената стойност върху златните кюлчета с инвестиционен клас, продавани на физически лица, с надеждата да създадат по-силен вътрешен пазар.

Въпреки приблизително десетократното увеличение на продажбите на дребно инвеститори след промяната на данъка, оборотът на злато остава нисък, според заместник-министъра на финансите Алексей Моисеев.

Руските власти все повече разглеждат златото като алтернативно средство за съхранение на стойност, тъй като санкциите и контролът върху капитала усложняват достъпа до чуждестранни валути.

Моисеев признава дългогодишните пречки, включително ниската ликвидност, широките спредове между цените на покупка и продажба и високите разходи за влизане, но каза, че Rosveksel и A7 биха могли да помогнат за решаването на тези проблеми. Според Моисеев, клиентите евентуално биха могли да закупят свързани със злато цифрови финансови активи за едва 120 рубли (1,68 долара) по текущи цени.

Той предполага, че подобни цифрови активи биха могли да играят роля в международната търговия.

"Цифровият финансов актив е свързан с международно признат актив, като същевременно остава независим", каза той. "Надявам се, че ще намери широко приложение в чуждестранни икономически споразумения."

Шор, който избяга от Молдова първо в Израел, а по-късно в Русия, остава активен в молдовската политика чрез партията на Шор.

Разследване на The Washington Post съобщи, че руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) е работила в тясно сътрудничество с Шор и е помагала за финансирането на политическата му дейност.

Съединените щати санкционираха Шор и съпругата му, руската певица Жасмин, през 2022 г. за дейности, които Вашингтон определи като насочени към дестабилизиране на Молдова. Шор е под санкции и от Европейския съюз и Великобритания.