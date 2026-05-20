Финландската минно-металургична компания Terrafame проучва възможността да започне производство на скандий в своя уранов завод в Соткамо, Финландия. Ходът идва в момент, когато Европа се опитва да намали зависимостта си от Китай при доставките на критични суровини.

Компанията, подкрепяна от Trafigura Group, е стартирала предварително технико-икономическо проучване за извличане на редкоземния метал чрез страничен поток от съществуващото си производство на уран.

Ако проектът бъде реализиран, Terrafame може да се превърне в единствения производител на скандий в Европа.

Скандият е определян от ЕС като критично важна суровина. Металът се използва в производството на високотехнологични продукти, включително в отбранителната и аерокосмическата индустрия. Добавянето му към алуминиеви сплави значително подобрява тяхната здравина и устойчивост, което позволява създаването на по-леки и издръжливи компоненти.

В конкуренция с Китай

Към момента около 85% от глобалното предлагане на скандий идва от Китай, което превръща суровината в стратегически чувствителен ресурс за европейската индустрия.

От Terrafame планират да приключат проучването до края на настоящата 2026-а, а окончателно инвестиционно решение може да бъде взето в началото на 2027 г. При положителен развой производството на скандий може да започне около 2 години по-късно.

Освен уран, компанията добива и произвежда никел, цинк, мед и кобалт - метали с ключово значение за батерийната и енергийната индустрия.

Скандият присъства в повечето руди на редкоземни елементи и уран, но се извлича само в ограничен брой предприятия по света. Освен в авиацията и отбраната, той намира приложение и при производството на спортно оборудване и специализирани индустриални материали.