Комисията комисия обяви нов план за осигуряване на доставките на все по-скъпите торове, което е пряко свързано с продоволствената сигурност в Европа. Инициативата на Брюксел е в подкрепа на земеделските производители, изправени пред нарастващите разходи и недостига на торове, както и за укрепване на вътрешното производство и намаляване на зависимостта на Европа от внос.

Планът има за цел да гарантира продоволствената сигурност, да засили стратегическата автономност на ЕС и едновременно с това да подпомогне постигането на климатичните и екологичните цели.

Според ЕК прекъсванията във веригите на доставки и нестабилността на цените през последните години са поставили земеделските производители под сериозен натиск и са разкрили уязвимостта на Европа към външни сътресения. Новият План за действие надгражда Съобщението за торовете от 2022 г. и съчетава краткосрочни мерки за подпомагане с дългосрочни действия за развитие на устойчиво и конкурентоспособно производство.

Скъпите торове са сериозен проблем и за българските производители. По данни на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) разходите за торове формират между 15% и 30% от общите производствени разходи на стопанствата. Още от началото на годината се наблюдава средно увеличение на цените на торовете от около 15%, като този ръст се задълбочава.

"За българските зърнопроизводители това означава допълнително влошаване на конкурентоспособността спрямо производители от трети страни, както и риск от намаляване на производството", заяви през април в писмо, адресирано до българските представители в Европейския парламент Илия Проданов, Председател на УС на НАЗ.

Планът на Брюксел предвижда насърчаване на местното производство, подобряване на сигурността на доставките и ускоряване на прехода към биобазирани, нисковъглеродни и кръгови торове.

Предвижда се подобряване на инструментите на Общата селскостопанска политика (ОСП) и мобилизиране на бюджета на ЕС за укрепване на селскостопанския резерв, а финансовият пакет ще бъде представен преди лятото с цел да осигури ликвидна подкрепа преди следващия производствен цикъл.

Подготвя се и законодателен пакет, който ще даде възможност на държавите членки на ЕС да използват по-гъвкаво средствата по своите стратегически планове по ОСП. Това включва нова схема за ликвидност, по-голяма гъвкавост при авансовите плащания и стимули за по-ефективни практики при употребата на торове и преминаването към биоторове.

Като част от спасителния план, ЕК ще предприеме действия за насърчаване на органичните и биобазираните торове, както и на алтернативни решения като биостимуланти, микробни продукти и възстановяване на азот и фосфор от отпадъчни води.

Предвиждат се и мерки за стимулиране на декарбонизацията на индустрията за торове в контекста на предстоящия преглед на Схемата за търговия с емисии (СТЕ). Целта е всяка допълнителна гъвкавост за сектора да бъде обвързана с инвестиции в по-устойчиво производство и увеличаване на предлагането на местно произведени торове.

Предвижда се намаляване на административната тежест и пазарните бариери пред устойчивите торове, както и стъпки за улесняване на практиките на кръговата икономика.

