Алуминият достига нива, невиждани от четири години, след като военният конфликт в Близкия изток предизвика едно от най-тежките сривове в предлагането от 50-те години на миналия век насам. Анализатори от Citigroup виждат "реален път" цената да достигне 4000 долара за тон в рамките на три месеца, пише MarketWatch.

В понеделник спот цената на алуминия на Лондонската борса за метали (LME) беше 3635 долара за тон, след като предната седмица достигна четиригодишен връх от 3767 долара. За сравнение - само преди година металът се търгуваше около 2500 долара, което означава ръст от над 45% за дванадесет месеца.

При сценарий на свръхтърсене Citigroup прогнозира средна цена от 5350 долара за тон през 2027 г. - вероятност, оценена на 30%. Базовият сценарий е средна цена от 4000 долара за втората половина на 2026 г., ако предлагането не се възстанови по-бързо от очакваното. Така или иначе това са много над рекордите от 2022-а, когато цената не премина прага от $4000.

Запасите на борсата вече поемат разликата между производство и потребление - и тъкмо изчерпването им е централният риск, пред който е изправен пазарът.

Военен шок

Основният удар върху пазара дойде от войната в Близкия Изток, която принуди множество алуминиеви топилни в региона да спрат или намалят производство.

Близкият изток осигурява около 9% от световното производство, но значително по-голям дял от търговията по море - а директните атаки срещу ключови съоръжения отлагат възстановяването на капацитета с месеци.

Флагманският завод на EGA в Дубай се очаква да се върне към пълен капацитет едва след година, а операциите на бахрейнската ALBA са преустановени.

"За разлика от предишни сривове, при които по-слабото търсене и рационализирането на доставките облекчаваха пазара, настоящият шок е движен от предлагането и голяма част от щетите вече са нанесени", посочват анализаторите на Citi, водени от старшия стратег по металите Уенюй Яо.

Китай вече не е буфер

Традиционно Китай служи като регулатор - при висока цена страната увеличава производство и балансира пазара. Но тази логика вече не важи. Китай консумира близо 60% от световното търсене на алуминий и капацитетът му е достигнал тавана, наложен от регулаторните ограничения.

Механизмът за самокорекция, на който пазарът разчиташе десетилетия, е отслабен.

Citi прогнозира намаление на предлагането с 2,7 млн. тона тази година дори при забавяне на търсенето. Само рецесия от мащаба на кризата от началото на 80-те или финансовия срив от 2008-2009 г. би могла да охлади пазара.

Защо това е важно?

Алуминият е вторият най-широко използван метал в света след стоманата. Авиоиндустрията разчита на него заради ниското тегло и якостта - самолетните фюзелажи са до 80% алуминий.

В автомобилния сектор металът измества стоманата при производството на електромобили, тъй като намалява теглото и удължава пробега. Опаковъчната индустрия - от консервни кутии до фолио, е друг огромен потребител.

Строителството и електроенергийната инфраструктура също зависят критично от него.