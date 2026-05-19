В продължение на близо половин век Ford Fiesta беше един от най-продаваните автомобили в Европа. И сега, три години след като беше спрян от производство, може би е на път да се завърне. Президентът на Ford в Европа силно намекна за завръщането на популярната марка Fiesta, този път като достъпен електрически модел, съобщава BBC.

В продължение на 47 години Fiesta беше често срещана гледка по европейските пътища, вклютиелно във Великобритания, популярен сред младите шофьори, пътуващите до работа в града и ентусиастите, които следят разходите си. Спадащите продажби, нарастващите разходи и насочването на Ford към по-луксозни модели обаче доведоха до слизането на последната Fiesta от поточната линия през 2023 г.

Джим Баумбик заяви пред BBC, че ще има "новини за споделяне в бъдеще" за марката Fiesta, тъй като Ford обяви плановете си да произведе седем нови модела, включително малък електрически хечбек, като част от нова стратегия. Този автомобил вече е наричан "електрическа Fiesta" в автомобилните среди. Новата стратегия на Ford, според Баумбик, представлява завръщане към масовия пазар в Европа, с разработването на достъпни автомобили.

Той отрече, че плановете на компанията биха били твърде малки и твърде закъснели, за да се конкурират с китайските марки, които бързо натрупват пазарен дял в Европа. Новите модели ще включват три изцяло електрически превозни средства - хечбек, малък SUV и електрически ван, наречен Transit City. Останалите ще бъдат "многоенергийни" превозни средства, които могат да бъдат построени с различни силови агрегати, включително различни видове хибриди.

Пет от тях, всички пътнически автомобили, ще бъдат произведени в Европа, за европейския пазар. Запитан директно за потенциалното завръщане на името Fiesta, Баумбик не потвърди директно решението. Въпреки това, той даде солиден намек. "Нямам какво да споделя днес", каза той, "но мога да ви уверя, че нямам никакво съмнение в съзнанието си. "Знам, че има толкова много любов към Fiesta и името Fiesta и ще имаме новини за споделяне в бъдеще."

Завръщане към достъпните автомобили

Произведена за първи път през 1976 г., Fiesta бързо се превърна в хит сред тези, които искаха по-малки и по-ефективни автомобили.

Той редовно оглавяваше класациите за бестселъри и с течение на времето във Великобритания са продадени повече Fiesta, отколкото всеки друг модел. В световен мащаб са произведени 22 милиона, преди последният да слезе от производствената линия през 2023 г.

По това време звездата му донякъде е избледняла. През 2022 г. той е 10-ият най-популярен модел във Великобритания, тъй като вкусовете на потребителите се изместиха от малки хечбеци към по-големи превозни средства.

По това време самият Ford започна да се отдалечава от достъпните автомобили за всеки, с които беше известен - Mondeo беше спрян от производство предходната година - за да се концентрира върху по-луксозни модели. В същото време компанията си постави за цел да стане изцяло електрически производител до 2030 г.

До 2024 г. обаче стана ясно, че стратегията не работи. Компанията обяви хиляди съкращения на работни места в Европа, тъй като слабото търсене на електрически превозни средства и конкуренцията от китайски марки си казаха думата.

Сега стратегията ѝ е завършила пълен кръг. Фокусът отново е върху производството на достъпни превозни средства и макар че все още се инвестира в нови електрически превозни средства, се планират и нови хибридни модели с двигатели с вътрешно горене. Реалността, обясни Баумбик, е, че стремежът към електрически превозни средства се е случил твърде бързо.

"Мисля, че цялата индустрия е фокусирана върху това, но реалността е, че клиентите, истинските хора се губят по средата на това", заяви той.

Ford призова законодателите в Брюксел и Лондон да коригират подхода си към електрификацията, да "подкрепят и насърчават електрифицирани технологии като plug-in хибриди и електрически превозни средства с удължен пробег" като част от "практичен път" към електрическо бъдеще. Един от основните въпроси е дали завръщането на компанията към масовото производство е дошло твърде късно.

Докато Ford се опитваше да се отдалечи от масовия пазар, китайски фирми като BYD и Chery се насочваха и сега се превърнаха в сериозна заплаха за утвърдените фирми. Баумби обаче настоява, че Ford все още може да се конкурира добре.

"Да, има много китайски фирми, които всъщност заливат пазара. Различното при Ford е, че сме тук от 100 години и аз имам една мисия по тази задача, а именно да изградя устойчиво печеливш бизнес във Ford за следващите 100 години."