Има над 50% шанс квантовите системи да разбият криптографската защита на цифровите активи до 2033 г. Това заяви основателят на блокчейн платформата Cardano Чарлз Хоскинсън на конференцията Consensus Miami 2026. Изказването показва ясна тенденция в сектора - за т.нар Q-Day вече не се говори като за теоретичен сценарий, а като за инженерен срок.

Хоскинсън предупреди, че индустрията трябва да спре да третира квантовите изчисления като "проблем за следващото поколение". Посоченият хоризонт прерязва цикъла на надграждане на повечето големи блокчейн мрежи. Cardano вече разработва пост-квантови решения за сигурност, базирани на решетъчна криптография.

Уязвимостта е технически ясно разбрана. Алгоритъмът на Шор, изпълнен на достатъчно мощен квантов компютър, може да разбие алгоритъма за цифров подпис на елиптични криви (ECDSA) - основата на сигурността на практически всички криптопортфейли. Такава машина не би добивала блокове по-бързо, а би извличала частни ключове от публични в реално време, правейки всеки изложен адрес достъпен за атакуващия.

Проблемът засяга не само Bitcoin и Ethereum, а и целия блокчейн сектор.

Тревожното е посоката на развитие. Преди пет години експертите смятаха, че пробивът изисква милиони стабилни логически кюбити. Проучване на Google Quantum AI от март 2026 г. показа, че разбиването на криптографията на елиптични криви може да изисква под 500 000 физически кюбита - около 20 пъти по-малко от предишните оценки.

Google постави вътрешен срок за 2029 г. за мигриране на всички системи към пост-квантова криптография. IBM се целим в същата 2029 г. за доставка на първия си fault-tolerant квантов компютър Starling - с 200 логически кюбита. Председателят на IonQ Никола де Мази прогнозира, че компанията му очаква да достигне необходимия брой логически кюбита за атака срещу RSA-2048 криптирането в периода 2028-2029 г.

На регулаторно ниво американският NIST поддържа краен срок 2035 г. за пълна миграция към пост-квантова криптография в рамките на федералните системи. Великобритания е поставила идентичен хоризонт.

Ethereum вече заложи 2028 г. като цел за квантово подсилване на протокола. Консенсусният ъпгрейд Glamsterdam от 2026 г. включва квантова готовност като основна фаза. Създателят Виталик Бутерин предвижда квантово-устойчиви подписи поне за нови акаунти.

Bitcoin стои пред по-труден избор. Квантово-устойчивото надграждане може да наложи замразяване на монетите от ерата на Сатоши - ход, който ще раздели общността. Внезапен принудителен hard fork при кризисен сценарий е несравнимо по-опасен от планирана поетапна миграция.