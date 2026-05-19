Украинските компании все по-активно търсят работници от чужбина заради острия недостиг на кадри. Mасов приток на трудови мигранти към страната обаче засега не се наблюдава. Основните пречки остават бюрокрацията и корупцията при легализирането на чужденци, коментира изпълнителният директор на robota.ua Валерий Решетняк пред украинската агенция УНИАН.

По думите му украинският пазар на труда вече изпитва сериозен недостиг на хора, особено за работнически позиции, а работодателите все по-често са готови да наемат чужденци.

"Има недостиг на хора на пазара на труда и имаме нужда от чужденци, особено за работнически професии", посочва Решетняк.

Въпреки това броят на трудовите мигранти в Украйна остава малък. Според него причината е не толкова липсата на интерес от страна на бизнеса, колкото трудностите при уреждането на документите.

"Компаниите действително се опитват да привличат чуждестранни работници, но ми казват, че легализирането на човек струва около 300 долара подкупи. А работодателите отказват да плащат", казва той.

Решетняк твърди, че има случаи, в които чужденци получават отказ дори когато говорят украински език, отново заради искани нерегламентирани плащания.

По данни на платформата в момента в Украйна има около 110 000 активни обяви за работа, което е повече, отколкото преди началото на пълномащабната руска инвазия.

Броят на свободните позиции остава стабилно висок вече 2 години.

Най-сериозен недостиг на кадри има в отбранителната индустрия, производството, строителството, търговията и логистиката. Заради липсата на служители компаниите са принудени да се конкурират със заплати, които според Решетняк растат с между 15% и 17% годишно.

Темата за трудовите мигранти става все по-чувствителна на фона на демографските загуби, които Украйна понесе след началото на войната. Според директора на Института за демография и изследване на качеството на живот "Михайло Птуха" Ела Либанова страната е загубила около 10 милиона души население. Приблизително 5 милиона украински бежанци продължават да живеят в чужбина.