Стотици хиляди украински бежанци в Чехия могат да останат без достъп до ключови жилищни услуги. Ситуацията възникна, след като правителството на практика ги изключи от обхвата на новите правила. А сега се опитва да коригира този пропуск в движение.

Става дума за промени в Закона за жилищната подкрепа, които ограничават достъпа до консултативни центрове. Това е инструмент, използван за предотвратяване на загуба на жилище. Именно тези услуги обаче се оказват недостъпни за хората с временна закрила, каквито са почти всички украински бежанци в страната.

Проблемът идва от новите изисквания помощта да се предоставя основно на хора с трайна връзка с дадена община, базирана на постоянно пребиваване, работа или обучение в продължение на поне две години. Така значителна част от бежанците автоматично отпадат от системата, въпреки че са сред най-засегнатите от жилищна несигурност.

В Чехия живеят около 400 000 украинци, като по оценки на експерти десетки хиляди от тях могат да бъдат засегнати. Много от тях са настанени в общежития или временно жилище, като на практика това са групите, за които законът първоначално е създаден.

Предстоят промени

След сигнал от неправителствения сектор, правителството вече подготвя спешна поправка. Тя трябва да бъде внесена между първо и второ четене на закона и да върне част от изключените групи в обхвата му.

Ограничаването на достъпа до консултации се защитава с аргумента, че ресурсът трябва да се насочи към най-нуждаещите се и да се избегне натиск върху общините. Част от местните власти обаче предупреждават, че орязването на превенцията може да доведе до по-високи разходи в бъдеще.

Не на последно място, темата има и сериозен финансов залог. По-радикално ограничаване на закона вече беше обсъждано, но отхвърлено, тъй като носеше риск Чехия да загуби милиарди от европейско финансиране.

