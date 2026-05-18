Новият "Месокомбинат Нова Загора" беше официално открит с церемония в края на миналата седмица. Предприятието е на утвърден местен инвеститор и е част от неговия план за разширяване на асортимента и навлизане на нови пазари, съобщават от общината в града.

Месокомбинатът може да обработва средно 2 тона месо дневно, като суровината ще е от български производители.

До момента са вложени над 500 000 евро, като предстои закупуването на още техника, посочи единият от собствениците на фирмата, цитиран от местния портал "Дивидент".

Източник: Община Нова Загора

Стоян Влаев и Илиян Илиев притежават "Ил Ди Трейд" ООД, която вече има магазини в Стара и Нова Загора с предстоящо откриване на още един обект в областния център. Компанията има 35 служители, а приходите ѝ през 2024 г. са били над 5 милиона лева при реализирана печалба.

Инвестиционният план предвижда изграждане на нов цех в месокомбината - за производство на колбаси.