Първият проект за суперлуксозни и брандирани с емблемата Versace жилища в Румъния, разработен в сътрудничество с Versace Ceramics, привлече инвестиция за над 130 милиона евро в Букурещ, съобщават румънските медии. Луксозната сграда обещава да предефинира стандартите на високия клас жилищен сегмент в столицата на северната ни съседка.

Проектът Edition 1011 Featured by Versace Ceramics ще бъде разработен след инвестицията за около 130 милиона евро от Ten Eleven Development. Това е компания, основана и координирана от предприемача Константин Яков. Комплексът ще включва 419 първокласни жилища, а завършването на целия комплекс е планирано за 31 декември 2028 г., пише Money.ro.

Разположен върху парцел от 13 500 квадратни метра, между Şoseaua Fabrica de Glucoza и Bulevardul Dimitrie Pompeiu, проектът вече е във фаза на строителство. В момента се извършват работни дейности на трите подземни нива, с изкопни работи от над 45 000 кубически метра и изграждане на основната конструкция.

Edition 1011 е първият и единствен луксозен жилищен проект в Румъния, чиято концепция и дизайн са изцяло разработени в сътрудничество с Versace Ceramics. Материалите на италианската марка ще бъдат интегрирани както във вътрешността на жилищата, така и във фоайето на комплекса.

Проектът ще функционира като изцяло жилищна сграда, разполагаща с денонощни петзвездни услуги, частен клуб с полуолимпийски закрит басейн и SPA & wellness център. Комплексът е разработен съгласно стандартите nZEB и е в процес на сертифициране по BREEAM.

Разположен в бизнес района на Букурещ, комплексът дава бърз достъп до бизнес центрове, образователни институции, търговски услуги и зони за отдих.

Представителите на предприемача подчертават, че The Edition 1011 Featured by Versace Ceramics не само има за цел да доставя първокласни жилища, но и да позиционира Букурещ на международната карта на луксозното строителство, чрез отличителна концепция, която е рядко срещана на местния пазар.