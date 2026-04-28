Първият проект за суперлуксозни и брандирани с емблемата Versace жилища в Румъния, разработен в сътрудничество с Versace Ceramics, привлече инвестиция за над 130 милиона евро в Букурещ, съобщават румънските медии. Луксозната сграда обещава да предефинира стандартите на високия клас жилищен сегмент в столицата на северната ни съседка.

Проектът Edition 1011 Featured by Versace Ceramics ще бъде разработен след инвестицията за около 130 милиона евро от Ten Eleven Development. Това е компания, основана и координирана от предприемача Константин Яков. Комплексът ще включва 419 първокласни жилища, а завършването на целия комплекс е планирано за 31 декември 2028 г., пише Money.ro.

Разположен върху парцел от 13 500 квадратни метра, между Şoseaua Fabrica de Glucoza и Bulevardul Dimitrie Pompeiu, проектът вече е във фаза на строителство. В момента се извършват работни дейности на трите подземни нива, с изкопни работи от над 45 000 кубически метра и изграждане на основната конструкция.

Румънски медии: Първоначална вноска за жилище в Клуж-Напока - колкото обзаведено студио на първа линия в Слънчев бряг

Стойността на студио на първа линия в Слънчев бряг стига само за първоначална вноска в румънски град

Достъпността до жилища вече се доближава до нивата във Виена, предупреждава Националната банка

Edition 1011 е първият и единствен луксозен жилищен проект в Румъния, чиято концепция и дизайн са изцяло разработени в сътрудничество с Versace Ceramics. Материалите на италианската марка ще бъдат интегрирани както във вътрешността на жилищата, така и във фоайето на комплекса.

Проектът ще функционира като изцяло жилищна сграда, разполагаща с денонощни петзвездни услуги, частен клуб с полуолимпийски закрит басейн и SPA & wellness център. Комплексът е разработен съгласно стандартите nZEB и е в процес на сертифициране по BREEAM.

Разположен в бизнес района на Букурещ, комплексът дава бърз достъп до бизнес центрове, образователни институции, търговски услуги и зони за отдих.

Представителите на предприемача подчертават, че The Edition 1011 Featured by Versace Ceramics не само има за цел да доставя първокласни жилища, но и да позиционира Букурещ на международната карта на луксозното строителство, чрез отличителна концепция, която е рядко срещана на местния пазар.

Prada финализира покупката на модния си конкурент Versace за близо 1,4 милиарда долара

Prada финализира покупката на модния си конкурент Versace за близо 1,4 милиарда долара

Предишният собственик - Capri Holdings, я придоби през 2018 година за 2 милиарда