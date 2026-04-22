Консорциумът, в който участва българското дружество на турската строителна група Doğuş, е класиран на първо място в процедурата за модернизация на железопътния участък Крайова - Каранешбеш, Лот 3. Това е един от най-сложните инфраструктурни проекти в Румъния. Все още обаче това не означава финално възлагане, тъй като процедурата е в етап на оценка и изисква допълнителни проверки от възложителя CFR SA.

Проектът е с индикативна стойност между 5,1 и 6,1 млрд. румънски леи (около €1-1,2 милиарда). В себе си включва изграждането на най-технически сложния елемент от трасето 6,2-километровия тунел "Балота". След като бъде построен, това ще е вторият по дължина жп тунел на територията на Румъния.

Тунелът ще преминава през труден планински терен и изисква сериозни инженерни решения, включително работа при променливи геоложки условия, сложни укрепителни системи и изграждане на пълна инфраструктура за безопасност. Това включва вентилация, противопожарни системи и аварийни евакуационни връзки между двете тунелни тръби.

Освен тунела, Лот 3 обхваща и мащабни допълнителни дейности - мостове, виадукти, електрификация, модерни сигнализационни системи и цялостно обновяване на железопътната инфраструктура.

Срокът за изпълнение е около 60 месеца, но при подобни проекти в региона често се наблюдават забавяния заради техническата сложност и административни процедури.

В надпреварата участват 3 оферти, припомнят румънските медии. Това са самостоятелна оферта на FCC Construcción и два консорциума, водени съответно от Doğuş и от Gülermak. Консорциумът с участието на Doğuş и YDA Inşaat към момента е на първа позиция, но не е окончателно обявен за победител.

Румънската железопътна компания CFR SA е поискала допълнителни документи и разяснения от класирания на първо място участник, включително актуализирани доказателства за покриване на техническите и финансовите изисквания, както и декларации от всички партньори и подизпълнители.

Едва след този етап ще бъде взето финално решение.

Лот 3 е част от по-широката модернизация на линията Крайова - Каранешбеш, ключов сегмент от европейския транспортен коридор "Ориент/Източно-Средиземноморски".

Проектът е стратегически за свързаността на Румъния с европейската железопътна мрежа, но вече е преминавал през няколко неуспешни опита за възлагане заради разминавания между офертите и прогнозните бюджети.