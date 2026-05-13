Германският индустриален гигант Siemens е на крачка от това да придобие италианската компания MERMEC срещу около €1 милиард, съобщи Reuters.
Сделката, която според източници ще бъде официално обявена тази седмица, e стратегически ход, с който Siemens иска да затвори една от малкото оставащи "дупки" в технологичното си портфолио - и то в сегмент, който все по-силно определя дали един влак ще пристигне навреме, или ще закъснее...
Siemens доставя в Румъния нови влакове, задвижвани с водород
Това е един от първите подобни проекти в Източна Европа
Какво всъщност купува Siemens?
MERMEC, близо до Бари в Южна Италия, е най-голямата частна високотехнологична холдингова компания в Италия. Тя е една от водещите световни играчи в технологиите за диагностика, сигнализация и управление на жп активи.
Основана от Анджело Пертоза, който започва кариерата си като производител на ремаркета за Lamborghini, днес фирмата има около 2 300 служители, от които над 1 400 инженери, и присъствие в над 70 държави.
След десетилетия подготовка и ремонти: Пътуването с влак между Берлин и Прага вече е под 4 часа
Съкращаването на времето не изглежда голямо, но то става конкурентно на автомобилния транспорт
Специалитетът ѝ са т.нар. диагностични влакове. Това са композиции, които се движат със скорост до 250 км/ч и с лазерни сензори, оптика и изкуствен интелект сканират релсите, контактната мрежа и тунелите. Така откриват дефекти с точност до милиметър.
Чрез софтуера на MERMEC, Siemens ще може да поправя влакове, но и да предвижда кога даден компонент ще дефектира, преди това да се е случило.
Битката за европейското жп
Не е случайно, че сделката идва на фона на бум в публичните инвестиции в железопътен транспорт. Германският Deutsche Bahn например през февруари 2025 г. обяви инвестиция за над 6 милиарда евро само за дигитализация.
Само за 2026 г. планираните инвестиции на DB в мрежата надхвърлят 23 милиарда евро, като огромна част е насочена именно към премахване на остарялата аналогова сигнализация. Освен това се планира поръчката от 15 500 цифрови контролни устройства до края на 2028 г.
Най-голямата транспортна инвестиция в историята: Проект за близо €1 милиард променя коренно Белград
Ще се използва технология, която позволява напълно автоматизирано движение с интервали до 90 секунди
Досега MERMEC действаше като независим доставчик на диагностика, който работеше с всички играчи, включително Alstom и Stadler.
Целият Европейски съюз в своя "Зелен пакт", залага на железницата като ниско-въглеродна алтернатива на автомобилите и самолетите. С придобиването на италианската компания, Siemens си купува и билет за този разширяващ се пазар.
Именно MERMEC договори да поеме сигнализационния бизнес на Hitachi Rail във Франция, Германия и Великобритания преди две години.
А на европейския жп пазар се води битка между няколко големи компании. Сред тях са Siemens Mobility, Stadler Rail, Alstom, CAF, Hitachi Rail и други. Но важното днес е кой ще управлява потока от данни, ще предсказва повредите и ще оптимизира трафика.