Германският индустриален гигант Siemens е на крачка от това да придобие италианската компания MERMEC срещу около €1 милиард, съобщи Reuters.

Сделката, която според източници ще бъде официално обявена тази седмица, e стратегически ход, с който Siemens иска да затвори една от малкото оставащи "дупки" в технологичното си портфолио - и то в сегмент, който все по-силно определя дали един влак ще пристигне навреме, или ще закъснее...

Какво всъщност купува Siemens?

MERMEC, близо до Бари в Южна Италия, е най-голямата частна високотехнологична холдингова компания в Италия. Тя е една от водещите световни играчи в технологиите за диагностика, сигнализация и управление на жп активи.

Основана от Анджело Пертоза, който започва кариерата си като производител на ремаркета за Lamborghini, днес фирмата има около 2 300 служители, от които над 1 400 инженери, и присъствие в над 70 държави.

Специалитетът ѝ са т.нар. диагностични влакове. Това са композиции, които се движат със скорост до 250 км/ч и с лазерни сензори, оптика и изкуствен интелект сканират релсите, контактната мрежа и тунелите. Така откриват дефекти с точност до милиметър.

Чрез софтуера на MERMEC, Siemens ще може да поправя влакове, но и да предвижда кога даден компонент ще дефектира, преди това да се е случило.

Битката за европейското жп

Не е случайно, че сделката идва на фона на бум в публичните инвестиции в железопътен транспорт. Германският Deutsche Bahn например през февруари 2025 г. обяви инвестиция за над 6 милиарда евро само за дигитализация.

Само за 2026 г. планираните инвестиции на DB в мрежата надхвърлят 23 милиарда евро, като огромна част е насочена именно към премахване на остарялата аналогова сигнализация. Освен това се планира поръчката от 15 500 цифрови контролни устройства до края на 2028 г.

Досега MERMEC действаше като независим доставчик на диагностика, който работеше с всички играчи, включително Alstom и Stadler.

Целият Европейски съюз в своя "Зелен пакт", залага на железницата като ниско-въглеродна алтернатива на автомобилите и самолетите. С придобиването на италианската компания, Siemens си купува и билет за този разширяващ се пазар.

Именно MERMEC договори да поеме сигнализационния бизнес на Hitachi Rail във Франция, Германия и Великобритания преди две години.

А на европейския жп пазар се води битка между няколко големи компании. Сред тях са Siemens Mobility, Stadler Rail, Alstom, CAF, Hitachi Rail и други. Но важното днес е кой ще управлява потока от данни, ще предсказва повредите и ще оптимизира трафика.