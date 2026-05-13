Шведският производител на електроуреди за бита Electrolux намалява наполовина производството си в Италия и планира да съкрати цели 1700 от своите общо 4500 работници в страната, съобщава агенция АНСА.

Секторът генерално преминава през труден период в Европа през последните години заради слабо търсене, нарастващ конкурентен натиск от азиатските конкуренти като Haier, Midea и Hisense, високи разходи и голяма сложност на операциите.

Европейските производители залагаха предимно на премиум сегмента, но потребителите масово преминаха към по-евтини продукти. Азиатските конкуренти се възползваха от значително по-нисък инфлационен ефект върху производствените разходи, което им позволи да предлагат по-агресивни цени. Това доведе и до рекорден внос.

Източник: GettyImages

Electrolux вече съкрати хиляди служители в няколко държави на фона на огромни загуби. Все пак ситуацията е по-добра от тази на американската Whirlpool, която директно продаде европейския си бизнес на турската Arçelik, собственик на марките Beko и Grundig, която бързо затвори заводи в четири държави.

На фона на цялата тази ситуация Electrolux Group ще "адаптира индустриалното си присъствие с цел дълготрайна ефективност" на територията на Италия, става ясно от официално изявление.

Въпреки ангажимента, че Италия остава "стратегическа държава", на практика оптимизацията означава затваряне на една фабрика със 170 служители, намаляване на персонала на други локации и концентрация върху по-високия сегмент от пазара.

Профсъюзите веднага реагираха с 8-часова стачка и призив към правителството за намеса. Ресорното министерство, което отговаря за бизнеса и Made in Italy производствата обяви, че следи ситуацията и е в диалог както с компанията, така и със синдикатите.

"Служителите на Electrolux не са променлива в някаква таблица. Разбираме трудностите на сектора, но нашата позиция е на тяхна страна и като правителство ще разгледаме всички възможни действия, за да гарантираме, че правата им и бъдещето им са защитени", заяви зам.-министърът на околната среда и енергийната сигурност Ваня Гава.