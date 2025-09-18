Работници в основния авиационен завод на Embraer в Бразилия гласуваха да започнат безсрочна стачка в сряда, след като отхвърлиха предложението за заплати, съобщават световните агенции.

Компанията обаче настоява, че производството не е прекъснато и че повечето служители са се явили на работа.

Спорът се центрира около корекциите в заплатите и обезщетенията. Синдикатът иска увеличение на заплатите с 11% и по-висока добавка за храна, докато компанията е предложила увеличение от 5,5% - леко над инфлацията - заедно с увеличение на добавките за долните и средните заплати.

Друг спорен въпрос е осигуряването на работните места за служители в медицински отпуск или възстановяване след трудови злополуки. Представители на синдиката твърдят, че компанията иска да съкрати периода на гарантирана заетост - ход, който според тях ще остави уязвимите работници без защита.

Стачката идва в период на силни финансови резултати за производителя. Компанията наскоро съобщи за растеж на печалбата в сравнение с миналогодишните резултати и подчерта значителни ръстове в стойността на акциите си през последните шест години.

Лидерите на синдиката твърдят, че рекордните печалби и нарастващият брой поръчки трябва да се отразят в заплащането на работниците.

Компанията отговори с изявление, подчертавайки че всички нейни съоръжения работят нормално и че уважава правата на работниците. Тя също отбеляза, че преговорите продължават с представители на индустрията, призовавайки разговорите да продължат без прекъсване на производството.

Стачката в Embraer следва серия от трудови конфликти в авиационната индустрия, включително голямата стачка на Boeing през 2024 година с над 33 000 участващи, която продължи месеци и значително засегна производството на самолети. В края на миналия месец Airbus се размина с подобна съдба в последния момент, след като ръководството направи ново и по-добро предложение на служителите.