Реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната изостава през 2025 година от този на двете най-големи икономики в света - на САЩ и Китай, според предварителните данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). А какво показват прогнозите за икономическото развитие на европейските страни през 2026 г.и как се представят отделни държави, се обяснява в доклад на ОИСР, съобщава Euronews.

Икономически ръст през 2025 година

Очаква се за тази година Ирландия да отчете най-висок икономически растеж сред страните от ОИСР - 10,2%. Според Икономическия обзор на ОИСР, този ръст се дължи основно на износа на фармацевтични продукти, преди въвеждането на митата за внос в САЩ.

След серия заплахи в тази насока по-рано тази година, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви мита до 100% върху вносните лекарства от 1 октомври. Бяха обещани изключения за компании, които изграждат производствени мощности в САЩ. ЕС от своя страна твърди, че износът му е защитен по силата на по-ранно търговско споразумение, което ограничава американските мита до 15%.

Ирландия обаче е изключение, тъй като структурата на икономиката ѝ - с множество мултинационални компании, отчитащи печалби там - често "изкривява" реалната картина на БВП.

Следващите най-бързо растящи икономики през 2025 г. се очаква да са на Турция - с 3,6% и на Полша - с 3,3%.

В "дъното" на своеобразната класация е Финландия, за която ОИСР прогнозира нулев икономически растеж. Слабото потребителско търсене и сривът при жилищното строителство - насочен към корекция на свръхпредлагането - тежат сериозно върху икономическата активност в скандинавската страна.

Очаквания за растежа на БВП през 2026 година

Растежът на реалния БВП в еврозоната през 2026 г. се очаква леко да се забави до 1,2%, от 1,3% през 2025 г., а за 2027 г. прогнозата е за леко ускоряване до 1,4%.

В доклада на ОИСР се посочва, че нарастващото търговско напрежение ще бъде компенсирано от по-добри финансови условия, продължаващи инвестиции чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF) и устойчиви пазари на труда.

Смята се, че RRF е важен инструмент на ЕС за подпомагане на икономическото възстановяване след пандемията, като Европейската комисия набира средства чрез облигации и ги насочва към реформи и инвестиции в държавите членки.

През 2026 г. реалният растеж на БВП в 27-те европейски държави ще варира от 0,6% в Италия, до 3,4% в Полша и Турция, следвани от Литва с 3,1%. Това са единствените държави в ЕС, за които се очаква растеж над глобалната средна стойност от 2,9%, прогнозирана за 2026 година.

Икономиките на Австрия и Финландия (с прогноза за по 0,9% ръст на БВП) също изостават, заедно с Италия.

Най-високият икономически растеж през 2026 г. сред петте най-големи европейски икономики, се прогнозира да постигне Испания - с 2,2%, значително изпреварвайки Великобритания (1,2% прогнозен ръст). Опасността за Испания от американски мита е ограничена, тъй като износът й към САЩ представлява едва 1,1% от нейния БВП.

Очакванията са икономиките на Германия и Франция са, да нараснат с по 1%, а за Италия - с 0,6%. В Германия растежа ще бъде подкрепен чрез разходи за отбрана и инфраструктура, докато бюджетната консолидация във Франция и Италия ще го ограничи.