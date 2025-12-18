Реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната изостава през 2025 година от този на двете най-големи икономики в света - на САЩ и Китай, според предварителните данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). А какво показват прогнозите за икономическото развитие на европейските страни през 2026 г.и как се представят отделни държави, се обяснява в доклад на ОИСР, съобщава Euronews.

Икономически ръст през 2025 година

Очаква се за тази година Ирландия да отчете най-висок икономически растеж сред страните от ОИСР - 10,2%. Според Икономическия обзор на ОИСР, този ръст се дължи основно на износа на фармацевтични продукти, преди въвеждането на митата за внос в САЩ.

След серия заплахи в тази насока по-рано тази година, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви мита до 100% върху вносните лекарства от 1 октомври. Бяха обещани изключения за компании, които изграждат производствени мощности в САЩ. ЕС от своя страна твърди, че износът му е защитен по силата на по-ранно търговско споразумение, което ограничава американските мита до 15%.

Ирландия обаче е изключение, тъй като структурата на икономиката ѝ - с множество мултинационални компании, отчитащи печалби там - често "изкривява" реалната картина на БВП.

Следващите най-бързо растящи икономики през 2025 г. се очаква да са на Турция - с 3,6% и на Полша - с 3,3%.

В "дъното" на своеобразната класация е Финландия, за която ОИСР прогнозира нулев икономически растеж. Слабото потребителско търсене и сривът при жилищното строителство - насочен към корекция на свръхпредлагането - тежат сериозно върху икономическата активност в скандинавската страна.

Ирландия постигна двуцифрен годишен ръст на БВП

Европейска страна постигна двуцифрен годишен ръст на БВП

Основен принос има износът

Очаквания за растежа на БВП през 2026 година

Растежът на реалния БВП в еврозоната през 2026 г. се очаква леко да се забави до 1,2%, от 1,3% през 2025 г., а за 2027 г. прогнозата е за леко ускоряване до 1,4%.

В доклада на ОИСР се посочва, че нарастващото търговско напрежение ще бъде компенсирано от по-добри финансови условия, продължаващи инвестиции чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF) и устойчиви пазари на труда.

Смята се, че RRF е важен инструмент на ЕС за подпомагане на икономическото възстановяване след пандемията, като Европейската комисия набира средства чрез облигации и ги насочва към реформи и инвестиции в държавите членки.

През 2026 г. реалният растеж на БВП в 27-те европейски държави ще варира от 0,6% в Италия, до 3,4% в Полша и Турция, следвани от Литва с 3,1%. Това са единствените държави в ЕС, за които се очаква растеж над глобалната средна стойност от 2,9%, прогнозирана за 2026 година.

Бумеранг: Митата на европейските стоки ще засегнат американските потребители на алкохолни напитки

Бумеранг: Митата на европейските стоки ще засегнат американските потребители на алкохолни напитки

Митата се отнасят за внос на алкохолни напитки на стойност около 10 милиарда долара годишно

Икономиките на Австрия и Финландия (с прогноза за по 0,9% ръст на БВП) също изостават, заедно с Италия.

Най-високият икономически растеж през 2026 г. сред петте най-големи европейски икономики, се прогнозира да постигне Испания - с 2,2%, значително изпреварвайки Великобритания (1,2% прогнозен ръст). Опасността за Испания от американски мита е ограничена, тъй като износът й към САЩ представлява едва 1,1% от нейния БВП.

Очакванията са икономиките на Германия и Франция са, да нараснат с по 1%, а за Италия - с 0,6%. В Германия растежа ще бъде подкрепен чрез разходи за отбрана и инфраструктура, докато бюджетната консолидация във Франция и Италия ще го ограничи.

Машиностроителната индустрия в Германия продължава да се свива - вече три години

Машиностроителната индустрия в Германия продължава да се свива - вече три години

Какви са очакванията за 2026 година