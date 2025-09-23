Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) по отношение на еврозоната в настоящия си доклад за икономическия растеж в големите страни в света, повиши прогнозата си за еврозоната за настоящата година на 1,2 на сто, или с 0,2 процентни пункта над юнските очаквания. А през 2024 г. повишението на брутния вътрешен продукт (БВП) на Общността беше с 0,8%.

За 2026 г. организацията сега очаква еврозоната да регистрира ръст на икономиката от 1%, или с 0,2 процентни пункта под допусканията направени в предходния доклад.

Що се отнася до най-голямата икономика в Европа, на Германия, тя продължава да изостава сред икономиките от групата, като прогнозата за растеж през 2025 г. е намалена с 0,1 процентен пункт до 0,3 на сто. Трябва да се има предвид обаче, че през миналата година отчете спад от 0,5 на сто, като през предните две години беше в рецесия. Очаква се през следващата година германската икономика да ускори темпа си и да нарасне с 1,1 на сто. В доклада се посочва, че през последните месеци Германия е отчела спад в промишленото производство, подобно например на Южна Корея и Бразилия.

Прогнозите за САЩ са ревизирани нагоре - очаква се ръст от 1,8 на сто през 2025 г. спрямо 1,6 на сто в юнската оценка. Това обаче представлява значително намаляване на темпото от 2,8 на сто, с което БВП на най-голямата икономика в света нарасна през 2024 г. За 2026 г. организацията прогнозира допълнително забавяне на растежа на икономиката на САЩ, до 1,5 на сто.

За Китай ОИСР прогнозира икономически ръст от 4,9 на сто за 2025 г., след като през 2024 втората по големина икономика в света отчете повишение на БВП с 5 на сто. Корекцията спрямо юнската оценка е положителна с 0,2 процентни пункта. За 2026 г. се очаква икономиката да нарасне с 4,6 на сто.

ОИСР предупреждава, че перспективите за световния растеж са свързани със значителни рискове. Сред тях са търговските конфликти, възможността за връщане на инфлационния натиск и нестабилните оценки на криптоактивите, които според организацията представляват риск за финансовата стабилност, заради връзките им с традиционната финансова система.

В положителен план организацията посочва, че премахването на търговските бариери или по-бързото развитие и внедряване на технологии за изкуствен интелект, биха могли да подобрят перспективите за растеж.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) повиши леко прогнозата си за глобалния икономически растеж за 2025 година до 3,2 на сто, спрямо очаквания от 2,9 на сто, които бяха залегнали в юнската оценка, съобщи ДПА. За 2026 г. прогнозата от 2,9 на сто остава без промяна.