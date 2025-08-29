Министерството на търговията на САЩ повиши оценката си за темпа на ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната през второто тримесечие (април-юни) на годината - от 3% на 3,3%. Това се посочва в изявление на ведомството.

"Съгласно втората оценка на Бюрото за икономически анализи на САЩ, реалният БВП на страната за второто тримесечие на 2025 г. (април, май и юни) е нараснал с 3,3% на годишна база", се казва в документа.

Според предварителната оценка, публикувана през юли, показателят беше 3%.

Както е посочено в изявлението, преразглеждането на показателя в посока нагоре е основно заради "намаляване на вноса, който се взема предвид при изчисляване на БВП, както и увеличението на потребителските разходи".

А за първото тримесечие на годишна база, т.е. в сравнение със същото тримесечие на предходната година, БВП на САЩ нарастна с 2%.

В края на юли Международният валутен фонд (МВФ) подобри прогнозата си за растежа на БВП на САЩ за тази година с 0,1 процентен пункт (п.п.) до 1,9%, а за следващата година - с 0,3 п.п., до 2%.

За цялата 2024 г., темпът на растеж на БВП на САЩ беше 2,8%.

За сравнение, БВП на ЕС

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз за първото тримесечие на 2025 г., спрямо първото тримесечие на 2024 г. (на годишна база), е нараснал с 1,4%, а на еврозоната - с 1,2%, показват предварителните данни на Евростат, публикувани през май (официални данни на показателя за второто тримесечие към момента не са публикувани). Очакванията са, че за второто тримесечие на годината показателят ще бъде близък до този за първото.

Това означава, че темповете на икономически растеж на САЩ са далеч по-високи от тези на ЕС като цяло, нещо повече, според някои прогнози, възможно е разликата дори да се увеличи в полза на най-голямата икономика в света.