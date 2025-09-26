Икономиката на САЩ през второто тримесечие на 2025 г. е нараснала с 3,8% спрямо същото тримесечие на миналата година, според окончателните данни на Министерството на търговията на страната. Този темп е двойно по-висок от показателя за ЕС.

Това е най-бързият темп на растеж на БВП на най-голямата икономика в света от седем тримесечия, т.е. от близо две години. При предварителните данни икономическият растеж беше отчетен на 3,3%. Анализаторите, средно, не очакваха ревизия на тези данни, според Trading Economics.

Потребителските разходи, които представляват две трети от икономиката на САЩ, се увеличиха с 2,5% през април-юни на годишна база, в сравнение с предварително прогнозираните 1,5%.

Бизнес инвестициите в дълготрайни активи се увеличиха с 4,4% (преди това беше обявено увеличение от 3,3%). Междувременно капиталовите разходи в жилищния сектор намаляха с 5,1% (-4,7%).

Износът през второто тримесечие намаля с 1,8% (-1,3%), а вносът спадна рязко с 29,3%, след рязък скок през първото тримесечие, тъй като тогава фирмите натрупаха запаси преди налагането на високи вносни мита.

Индексът на потребителските цени се увеличи с 2,1% през второто тримесечие в сравнение с предходните три месеца. Предишната оценка беше за увеличение от 2%.

Основният индекс PCE (промяната в потребителските цени без храните и енергоносителите), който Федералният резерв следи отблизо при оценката на инфлационните рискове, се повиши с 2,6%.

За сравнение, през тримесечието януари-март, индексът PCE се увеличи с 3,4%, докато основният индекс PCE нарасна с 3,3%.

Печалбата на компаниите в САЩ като цяло през второто тримесечие е нараснала с 4,8% в сравнение с второто тримесечие на 2024 година.