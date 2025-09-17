Големите японски производители на автомобили, като Mitsubishi Motors и Mazda Motor, възнамеряват да развиват продажбите си в страни от Латинска Америка, вместо в Съединените щати. Основната причина за това са високите мита, въведени от президента на САЩ Доналд Тръмп, пише порталът Nikkei Asia.

В публикацията се отбелязва, че автомобилните производители се стремят да развиват продажбите си в тези страни, които не са въвели високи мита при внос. Например компанията Mitsubishi Motors, чийто автомобили се произвеждат в Бразилия като външен подизпълнител, планира да изнася превозните средства за съседни страни, като Аржентина. А в самата Бразилия, по оценки на портала, през юли 2025 г., компанията е продала повече автомобили, отколкото през който и да е друг месец през последните четири години.

Компанията Mazda Motor, на свой ред, е намалила доставките си от Мексико за Съединените щати, поради високите мита.Порталът отбелязва, че компанията е увеличила износа си за други страни, като Колумбия.

Според оценки на самите автомобилни производители, цитирани от портала, Mitsubishi Motors тази година ще загуби 32 милиарда йени (около 218 милиона долара), само заради високите американски мита. Mazda Motor оценява финансовите си загуби общо на най-малко 233,3 милиарда йени (около 1,6 милиарда долара).

Според Nikkei Asia, японските автомобилни производители възнамеряват да преориентират продажбите си, независимо от наскоро постигнатото ново споразумение със САЩ за намаляване на митата от 27,5% на 15% - тъй като това ниво все пак е доста по-високо от предишната ставка от 2,5%.