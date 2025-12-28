Представете си най-депресиращата версия на съвременния офис - флуоресцентни лампи, сиви работни места и онзи познат до болка зелен хикс на екрана. За едни Microsoft Excel е въплъщение на скуката и "най-лошите страни на късния капитализъм" , а за други - платно за изкуство, спортна арена и източник на милиони.

Независимо в коя група попадате, фактът е един: на 40-тата година от дебюта си на пазара този софтуер остава истинският наследник на трона на COBOL като технологична основна на бизнеса и без него компанията на Сатя Надела едва ли щеше да струва към 4 трилиона долара.

Неочакваното начало: Mac-ът беше първи

Иронията на историята е, че най-важният бизнес софтуер за Windows всъщност е по-стар от самия Windows. Версия 1.0 се появява на 30 септември 1985 г. ексклузивно за... Apple Macintosh. Бил Гейтс и Стив Джобс дори са на една сцена при представянето му, макар и с коренно различни мотиви - Джобс го вижда като временна кръпка, а Гейтс като троянски кон.

Идеята за електронната таблица, разбира се, не е на Microsoft. Тя се ражда още през 1979 г. с VisiCalc - "вълшебната хартия" на Дан Бриклин, която кара компаниите да купуват компютри Apple II само заради нея. После идва доминацията на Lotus 1-2-3. Но Excel печели войната с две оръжия: графичен интерфейс, който не те кара да се чувстваш като програмист в DOS , и една гениална (и безпощадна) бизнес стратегия - комбинирането на множество продукти в пакет.

Защо не спираме да грешим с електронните таблици?

Обединяването на Excel, текстовия редактор Word и презентационния софтуер PowerPoint в Office пакета просто заключва корпоративния свят.

Стокхолмски синдром или гениалност?

Днес, според Bloomberg, Excel има около 500 милиона плащащи потребители - грубо еквивалентът на абонатите на Netflix и Amazon Prime взети заедно. За много от тях отварянето на таблицата е сутрешен ритуал, съизмерим с кафето.

Лейла Гарани е живото доказателство за странната еволюция на тази зависимост. Преди години тя работи по оптимизация на процеси и гледа на Excel просто като на калкулатор. Днес, както разказва Bloomberg, тя е един от водещите световни инфлуенсъри на тема таблици. Нейният YouTube канал XelPlus има близо 3 милиона абонати, а тя продава суитчъри с надпис "Ma Sheet Ma Rulezz" ("Моята таблица - моите правила").

"Финансовите отдели, които обучавах - всички работеха с Excel. Той просто е винаги там", споделя Гарани пред световната бизнес медия.

Култът стига и по-далеч. В Лас Вегас се провежда Световно първенство по Excel (Excel World Championship), което се излъчва по ESPN и включва шампионски колан. Участниците там не просто смятат - те моделират сгъване на оригами или създават изкуство в решетката от редове и колони.

Google Sheets и сянката на AI

Разбира се, господството на Excel не е абсолютно. Google Sheets превзе класните стаи и малкия бизнес с безплатния си облачен модел. За поколението Z и за организирането на споделени списъци за пазаруване, Sheets е стандартът.

"Мислехме, че Google Sheets ще убие Excel, но не стана", коментира Рей Ози, бивш главен софтуерен архитект на Microsoft. Причината? Когато става въпрос за тежка, сложна и чувствителна работа с данни - "истинската работа", както се изразява инвеститорът Алекс Имерман пред Bloomberg, Excel остава ненадминат.

Новата заплаха днес идва от изкуствения интелект. Microsoft вече интегрира Copilot и AI агенти, които обещават да генерират цели таблици с прости команди. Но дали AI ще замени финансовия анализатор?

Скептицизмът е оправдан. Езиковите модели все още се затрудняват с прости изчисления и са печално известни с това, че не показват как са стигнали до резултата. "В ежедневието си прекарвам повече време в борба с проектите на хората, генерирани от AI, отколкото с реални полезни интеграции", споделя модератор в тематичен Reddit форум.

Така изглежда, че Excel по-скоро ще еволюира - много от най-кошмарните елементи стават все по-търпими, но все така ще е нужен човек, който да ги търпи. А междувременно все така възходите и паденията на мултимилиардните компании ще се виждат първо на едно място. В таблицата.