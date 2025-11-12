Американският технологичен гигант Microsoft обяви, че ще инвестира 10 милиарда долара в изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект в град Синеш, Португалия. Това е един от най-големите проекти за AI в Европа и поставя страната сред водещите центрове за дигитална трансформация на континента, пише "Ройтерс".

Проектът ще бъде реализиран в партньорство със Start Campus, платформата за AI инфраструктура Nscale и световния производител на чипове NVIDIA. В новия център ще бъдат внедрени 12 600 графични процесора NVIDIA от последно поколение, които ще осигурят огромна изчислителна мощност за приложения на изкуствения интелект.

Start Campus, съвместно предприятие между американския инвестиционен фонд Davidson Kempner и британската Pioneer Point Partners, вече е обявило план за вложения от 8,5 милиарда евро до 2030 г. в изграждането на мащабен хъб от центрове за данни.

Един от шестте планирани обекта вече функционира, като обслужва нарастващото търсене от водещи технологични компании.

Синеш е стратегически избран заради атлантическото си крайбрежие, което го превръща в ключов хъб за подводни кабели, свързващи Европа, Африка и Америка. Освен това регионът развива мащабни проекти за зелена енергия, която ще захранва енергоемките центрове за данни.