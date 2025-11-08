Алекс Алонсо е клонирал своя шеф. Е, донякъде.

Той не е генетик и определено няма тайна високотехнологична лаборатория на остров. Като главен директор по данни и анализи в Society for Human Resource Management, Алонсо е използвал имейли и записи публични изяви, за да създаде AI чатбот, базиран на изпълнителния директор Джони Тейлър-младши.

Изкуственият изпълнителен директор (страхотен нов термин, нали?) му дава обратна връзка за работни идеи, преди да ги представи пред истинския Тейлър. Резултатите са "work in progress", признава Алонсо, но ботът го е накарал да подхожда към проблемите по различен начин.

И колегите му явно са впечатлени. "Няма да кажа, че се опитват да ме подкупят за достъп до този GPT, но бихте се изненадали," добавя той пред CNN.

Добре дошли в новата ера на корпоративната йерархия, където вашият шеф може да бъде навсякъде едновременно - благодарение на изкуствения интелект. Компании все по-често създават AI копия на своите изпълнителни директори, за да направят ръководството по-достъпно за служители и обществеността.

Стартъпи като Personal AI, Delphi и Tavus се втурват да привлекат топ мениджъри, които са готови да тренират модели на базата на свои речи, интервюта и стенографски протоколи от срещи.

Klarna пусна горещ телефон през юни, където всеки може да се обади и да чати с AI версията на CEO-то Себастиан Сиемятковски. Линията е получила над 3000 обаждания по теми като работа на приложението, опции за плащане и проблеми с възстановявания. Аватарът на Сиемятковски дори представи акценти от финансовия доклад на компанията по-рано тази година.

В Salomon са експериментирали с AI персона на главния изпълнителен директор Гийом Мейзенк по почти същата причина - глобалните служители искат по-широк достъп до него. "Точка номер едно беше да се уверим, че Гийом е достъпен за всеки служител на компанията, където и да живее, 24/7," обяснява пред американската медия Жан-Ив Купу, старши съветник на директора. Около 40 души в компанията имат достъп до AI персоната на Мейзенк, като най-активни потребители са новите служители.

Технологията може да намали нуждата от пътувания на ръководители, особено тъй като AI аватарите могат да бъдат програмирани да говорят различни езици, отбелязва Скот Лайкънс, глобален главен AI инженер в PwC.

Звучи прекрасно на хартия. На практика обаче... не толкова.

Екипът на Salomon понастоящем работи по "намаляване на халюцинациите на чатбота". Когато репортер на Axios попита дигиталния клонинг на Дара Ладжевардян, съосновател и CEO на платформата за клониране Delphi, дали неговият човешки двойник има достъп до чата им, той погрешно каза "не". Човешкият Ладжевардян обясни, че това е било заради "бъг". Разбира се.

"Засега е някакъв вид новост," признава Ерик Симънс, CEO на AI стартъпа Bolt. "Това нещо все още няма да води индивидуални разговори със служителите ми, но е достатъчно добро за някои публични роли."

С други думи, когато прорежете хайпа, излиза че ботовете са затънали в същата сива зона като практически всички корпоративни опити за внедряване на AI: могат да изсипват неща, които звучат авторитетно, но трябва да проверявате всичко, за да сте сигурни, че не греши тотално в основите.

После идва въпросът за това как изглежда целия сюжет, погледнат отстрани. Докато работниците се страхуват, че ще загубят работата си заради AI, изключително добре платените главни изпълнителни директори прехвърлят своята работа на дигитални двойници. Босът Duolingo Луис фон Ан срещна масива обществена реакция, след като се похвали, че компанията му заменя човешки изпълнители с AI.

"Това създава риск от изпращане на послания към обществеността или към служителите, че има липса на отговорност най-отгоре, Това разширява пропастта между привилегията на ръководителите, техническата привилегия и несигурността на работниците", предупреждава пред Axios социологът и AI изследовател Джули Карпентър.

Добре, де, а не може ли директно да заменим началниците с AI? Проучване от 2023 г. на Харвард и MIT показа, че зашеметяващите 47% от няколкостотин запитани CEO смятат, че ролята на главен изпълнителен директор трябва да бъде напълно автоматизирана с AI.