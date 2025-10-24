Докато корпоративните PR отдели продължават да ни уверяват, че роботите "си партнират" с хората (това ни донесе и прекрасната думичка "коботи"), действителността е доста по-прозаична: стотици хиляди души са на път да останат без работа, а машините заемат техните места с впечатляваща скорост.

Amazon, третият по големина работодател в САЩ с 1,5 милиона служители, планира да замени над 600 000 работни места с роботи до 2033 година, според изтекли вътрешни документи, публикувани преди дни от The New York Times.

Компанията вече е разгърнала над 1 милион роботи в логистичната си мрежа - колкото две трети от човешката си работна ръка. Целта е амбициозна: автоматизация на 75% от операциите, което би спестило до 4 милиарда долара годишно до 2027 г.

Естествено, Amazon побърза да отрече. Говорител обяви документите за "непълна и подвеждаща картина", подчертавайки че компанията наема 250 000 души за празничния сезон. Но когато един работодател с размерите на FedEx (550 000 служители) може просто да изчезне от пазара на труда, въпросът не е дали, а кога ще се случи.

Роботите могат или да вършат определени повтаряеми дейности много по-ефективно от хората, или, когато говорим за хуманоиди, директно да използват наличната инфраструктура - но 24/7 и без глезотии като безопасност на работната среда, почивка, храна, вода или заплата.

Междувременно производителите на хуманоидни роботи работят на пълни обороти. Tesla инсталира производствени линии за своя робот Optimus с цел 1 милион единици годишно до края на 2026-а. Илон Мъск обещава, че роботът ще изглежда "толкова реален, че ще трябва да го побутате, за да повярвате че е робот".

В Китай компанията Noetix Robotics пуска предварителни поръчки за робота Bumi на цена от само $1 400 - първият високопроизводителен хуманоиден робот под праговата цена от $1500. Това е по-малко от една средна заплата в България.

Китай се стреми да произведе над 10 000 хуманоидни робота до края на годината. Както ви показахме преди дни, гигантът Chery чрез подразделението си за роботика AiMOGA вече има модел, който е сертифициран за продажба в ЕС - а има още поне половин дузина фирми, които участват в надпреварата на местния пазар.

Илон Мъск предвижда бъдеще, в което работата ще стане "опционална" и всички ще имат "личния си R2-D2 и C-3PO". Нобеловият лауреат Дарон Аджемоглу обаче предупреждава, че Amazon рискува да стане "нетен унищожител на работни места".

Служителите във фабриките могат да питат своите познати в IT сектора какво ще се случи.

През 2025 година над 91 000 служители в над 200 компании са загубили работата си, като изкуственият интелект преобразува индустрията. Intel е в процес на съкращаването на между 21 000 и 33 900 души - до 24% от глобалната си работна ръка.

Microsoft са уволнили между 15 000-19 000 души, докато Amazon се готви да съкрати 15% от HR отдела си. В Индия Tata Consultancy Services се раздели с почти 20 000 служители за едно тримесечие при прехода към "AI-first" модел. И даже не броим всички технологични позиции, които тихомълком са прехвърлени към аутсорсинг компании с цел бързо и безпроблемно освобождаване на излишните кадри.

За разлика от предишни вълни съкращения, тук не става въпрос за спестяване на разходи. Компаниите елиминират позиции, които смятат за заменими с автоматизация. Според Challenger, Gray & Christmas, над 27 000 съкращения в технологичния сектор след 2023-а са пряко свързани с внедряването на AI, като само за първите седем месеца на 2025-а генеративният AI е оставил над 10 000 човека на улицата.

Най-силно засегнати са младите специалисти. Безработицата сред 20-30-годишните в технологични професии е скочила с почти 3 процентни пункта от началото на 2025-а, а обявите за начални позиции са спаднали с 15% на годишна база.

Бъдещето на заетостта определено би могло да изглежда и по-светло.