Цели 98% от задачите, изпълнявани в момента от преводачите, могат да бъдат поети от изкуствения интелект. Това показва подробно проучване на Microsoft за професиите в риск от масовото навлизане на AI.

То идва на фона на съкращаването на хиляди служители, ангажирани с интелектуален труд в международни компании.

Според анализ на над 200 000 анонимни разговора с чатбота Microsoft Copilot, от компанията идентифицира 40 професии с най-висока степен на "припокриване" с възможностите на изкуствения интелект.

Освен преводачите, историците и математиците също имат основания за притеснение - цели 91% от работата им се твърди, че е по силите на AI. Същото на 85% важи и за писателите.

Сред най-уязвимите професии са журналистите (81% от задачите могат да бъдат автоматизирани), търговските представители (84%), телефонните оператори (80%) и специалистите по обслужване на клиенти (72%). Освен това, специалистите по програмиране на автоматизации в производството (90%), редакторите (78%), туристическите агенти (71%) и маркетинговите анализатори (71%) са сред най-изложените на риск от заместване.

"Ако погледнем тези професии след 3-5 години, много вероятно е те да бъдат напълно заместени", предупреждава консултант по изкуствен интелект с над десетгодишен опит, цитиран в проучването.

Експертът на Microsoft Киран Томлинсън все пак подчертава, че "изкуственият интелект подпомага много дейности, но не може напълно да изпълнява никоя професия", което предполага, че преобразуването на работните места, а не тяхното пълно заместване, може да бъде доминиращата тенденция. Реалността обаче е различна.

Големи компании като Klarna са намалили персонала си с 40%, а Microsoft обяви над 15 000 съкращения през 2025 г., като едновременно с това инвестира 80 милиарда долара в инфраструктура за изкуствен интелект. Amazon потвърди, че ще намали екипите си, тъй като разширява използването на изкуствен интелект.

Наскоро гигантът в областта на ИТ консултирането Accenture съкрати над 11 000 работни места за три месеца, а главният изпълнителен директор Джули Суит заяви: "Ние се разделяме с онези хора, за които преквалификацията не е реалистична опция за уменията, от които се нуждаем".

В контраст с това, проучването на Microsoft идентифицира 40 професии, в които изкуственият интелект може да поеме по-малко от 10% от задачите. Те включват предимно професии, които изискват физическо присъствие, сръчност или специализирани медицински умения: медицински асистенти (7%), строителни работници (3%), масажисти (10%) и оператори на промишлено оборудване (1-5%).

Важно е тук да се отбележи, че изследването засяга само изкуствения интелект, който е предназначен за автоматизация на интелектуалния труд. Много от на пръв поглед "имунизираните" срещу него професии на ръчния труд всъщност са силно застрашени от проекцията на AI във физическия свят - все по-масовата роботизация. Хуманоидните роботи могат директно да използват работни станции за хора, а други "умни" машини са в състояние да извършват повтаряеми прецизни дейности много по-ефективно от жив работник.