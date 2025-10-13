Цели 98% от задачите, изпълнявани в момента от преводачите, могат да бъдат поети от изкуствения интелект. Това показва подробно проучване на Microsoft за професиите в риск от масовото навлизане на AI.
То идва на фона на съкращаването на хиляди служители, ангажирани с интелектуален труд в международни компании.
Според анализ на над 200 000 анонимни разговора с чатбота Microsoft Copilot, от компанията идентифицира 40 професии с най-висока степен на "припокриване" с възможностите на изкуствения интелект.
Водещият AI модел Claude вече "работи" като програмист по 30 часа без човешка намеса
Разработчиците му твърдят, че той наистина може да създава готови програми
Освен преводачите, историците и математиците също имат основания за притеснение - цели 91% от работата им се твърди, че е по силите на AI. Същото на 85% важи и за писателите.
Сред най-уязвимите професии са журналистите (81% от задачите могат да бъдат автоматизирани), търговските представители (84%), телефонните оператори (80%) и специалистите по обслужване на клиенти (72%). Освен това, специалистите по програмиране на автоматизации в производството (90%), редакторите (78%), туристическите агенти (71%) и маркетинговите анализатори (71%) са сред най-изложените на риск от заместване.
"Ако погледнем тези професии след 3-5 години, много вероятно е те да бъдат напълно заместени", предупреждава консултант по изкуствен интелект с над десетгодишен опит, цитиран в проучването.
Експертът на Microsoft Киран Томлинсън все пак подчертава, че "изкуственият интелект подпомага много дейности, но не може напълно да изпълнява никоя професия", което предполага, че преобразуването на работните места, а не тяхното пълно заместване, може да бъде доминиращата тенденция. Реалността обаче е различна.
Той съкрати хиляди, за да ги замени с AI, а сега връща част от тях, защото "нищо не е по-ценно от човека"
До декември 2024 г. финтех компанията замрази наемането на служители
Големи компании като Klarna са намалили персонала си с 40%, а Microsoft обяви над 15 000 съкращения през 2025 г., като едновременно с това инвестира 80 милиарда долара в инфраструктура за изкуствен интелект. Amazon потвърди, че ще намали екипите си, тъй като разширява използването на изкуствен интелект.
Наскоро гигантът в областта на ИТ консултирането Accenture съкрати над 11 000 работни места за три месеца, а главният изпълнителен директор Джули Суит заяви: "Ние се разделяме с онези хора, за които преквалификацията не е реалистична опция за уменията, от които се нуждаем".
В контраст с това, проучването на Microsoft идентифицира 40 професии, в които изкуственият интелект може да поеме по-малко от 10% от задачите. Те включват предимно професии, които изискват физическо присъствие, сръчност или специализирани медицински умения: медицински асистенти (7%), строителни работници (3%), масажисти (10%) и оператори на промишлено оборудване (1-5%).
Важно е тук да се отбележи, че изследването засяга само изкуствения интелект, който е предназначен за автоматизация на интелектуалния труд. Много от на пръв поглед "имунизираните" срещу него професии на ръчния труд всъщност са силно застрашени от проекцията на AI във физическия свят - все по-масовата роботизация. Хуманоидните роботи могат директно да използват работни станции за хора, а други "умни" машини са в състояние да извършват повтаряеми прецизни дейности много по-ефективно от жив работник.