Онлайн пазаруването в България вече не е "удобна алтернатива", а се утвърждава като устойчив модел на потребление. Национално проучване на "Тренд" показва, че 60% от българите купуват стоки и услуги през интернет, като жените се очертават като най-активната група - при тях делът достига около две трети. Данните потвърждават тенденция, която се наблюдава от години: потребителят премества избора си от физическия магазин към дигиталната витрина, воден от удобство, по-добра информираност и усещане за контрол върху разходите си.

Ключовият фактор зад тази промяна е мобилният телефон. Днес 92,4% от хората използват смартфон като основно устройство, а 86% от онлайн клиентите правят поръчките си именно през него. Това прави пазаруването винаги достъпно - не трябва да е специално планирана дейност, а естествена част от ежедневието. Това означава възможност за по-лесно сравнение на цени и по-висока чувствителност към промоции - поведение, което традиционно се засилва в последното тримесечие на годината.

С наближаването на коледните и новогодишни празници този ефект става още по-видим. Потребителите започват да търсят подаръци по-рано, да следят кампании и да разчитат на доставки до адрес, офис или автомат. Резултатът е рязко повишаване на онлайн трафика и ускоряване на оборотите в електронната търговия - процес, който вече не е просто сезонно изключение.

Паралелно с растежа на e-commerce се увеличава и употребата на дигитални финансови услуги. Половината българи вече банкират през мобилни приложения, а все по-широко навлизат и дигитални портфейли като Revolut за разплащания и бюджетиране. В основата е ежедневният мобилен интернет - 94,8% от потребителите го използват всеки ден. Това дава на хората не само достъп до онлайн магазини, но и по-добра видимост върху личните финанси: известия за транзакции, категоризация на разходи, лимити и проследяване на бюджет в реално време.

Телекомуникационната инфраструктурата е двигателят, който прави тази тенденция възможна. Когато 90,4% от всички СИМ карти комбинират гласови услуги и мобилен интернет, практически всеки потребител има постоянен канал към дигиталната икономика. Това понижава бариерите за онлайн пазаруване и стимулира по-честото му използване - особено в условията на динамични цени и кратки промоционални прозорци.

От своя страна търговците също променят модела си. Платформите оптимизират мобилните версии, въвеждат персонализирани оферти, динамични намаления и ускоряват логистиката. Доверието в онлайн покупките се поддържа именно от комбинацията на лесно, бързо и сигурно пазаруване, а мобилните разплащания вече са сред основните фактори за по-висока конверсия.

Онлайн търговията се превръща в базов елемент от потребителската култура у нас. Не защото е по-евтино или по-бързо, а защото отговаря на начина, по който хората управляват времето и парите си - през телефона, в движение и с желание за максимална прозрачност. В навечерието на най-силния за търговията период - празничния сезон - тази промяна не изглежда като временно явление, а като новата нормалност на пазара.