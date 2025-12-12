Европейската комисия преди дни е направила внезапна проверка в европейската централа на Temu в Дъблин, поради подозрения, свързани с възможни непозволени субсидии, отпуснати от китайската държава, съобщават световните агенции, като цитират свои източници.

Temu се превърна в глобален търговски феномен, но освен това той е дъщерно дружество на китайския гигант в електронната търговия PDD Holdings.

Акцията, проведена в рамките на Регламента за чуждестранните субсидии (FSR), бележи ескалация на натиска на ЕС върху китайските платформи за електронна търговия, които наводниха европейския пазар с продукти на изключително ниски цени.

"Можем да потвърдим, че Комисията проведе внезапна проверка в централата на компания, действаща в сектора на електронната търговия в ЕС, съгласно Регламента за чуждестранните субсидии", заяви говорител на Комисията.

Той не назова компанията, нито посочи къде е проведена проверката, но източници в Брюксел потвърдиха, че целта е Temu.

Регламентът за чуждестранните субсидии, който влезе в сила през 2023 г., е насочен срещу нелоялната чуждестранна помощ, отпускана на компании, с цел да се ограничи конкуренцията от фирми извън ЕС, субсидирани от своите правителства. Комисията може да наложи глоби до 10 % от общия годишен оборот за такива нарушения. Temu не отговори веднага на исканията за коментар.

Рейдът се провежда на фона на нарастващата загриженост в ЕС относно евтиния внос от Китай, тъй като доставките на евтини стоки чрез електронна търговия са наводнили блока поради освобождаването от мита за пратки на стойност под 150 евро.

През ноември 2025 г. министрите на финансите на ЕС се споразумяха да премахнат това освобождаване от 2026 г., две години по-рано от първоначално планираното.

Temu, която продава всичко от смартфони до калъфки за пухени завивки и клинчета на изключително ниски цени под мотото "пазарувай като милиардер", има около 116 милиона месечни потребители в ЕС.

Това не е първият сблъсък на Temu с европейските власти. През юли 2025 г. комисията обяви предварителни заключения, че платформата не прави достатъчно, за да предотврати продажбата на незаконни продукти чрез своята платформа, като част от отделно разследване по Закона за цифровите услуги.