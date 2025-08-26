Китайската платформа за електронна търговия със стоки с ниски цени Temu е възобновила директните доставки от фабрики в Китай до потребители в САЩ, пише Financial Times. Това е станало през юли, почти три месеца след като от май разчиташе на американски доставчици в следствие на търговската война с митата на президента Доналд Тръмп.

Преговорите между двете от световни сили през май доведоха до съгласие Вашингтон да намали допълнителните мита върху китайски стоки до 30% за срок от 90 дни. САЩ също така намалиха ставката за малки пратки от Китай до 54%, макар реалната ставка да варира според начина на доставка. Този месец примирието беше удължено с нови 90 дни.

Наред с директните доставки от китайските фабрики Temu е увеличила и разходите си за реклама в Щатите, след като по-рано сви бюджета за маркетинг в следствие на митата. Очакванията на експертите са рекламните разходи да се върнат на нивата от първото тримесечие на годината.

Временното примирие между САЩ и Китай дава глътка въздух на износителите на нискостойностни стоки като Temu, след като през април Тръмп премахна т.н. de minimis за пратки под 800 долара.

От същото за всички

САЩ обявиха също, че ще отменят de minimis освобождаването от мита за всички страни от 29 август. това означава, че всички нискостойностни пратки ще бъдат обложени. Според FT миналата година митническите служби на САЩ са обработили 1,3 млрд. подобни пратки на обща стойност от 64,6 млрд. долара. Това немунуемо би се отразило на крайната цена на продуктите, а от там и на интереса на крайния потребител. Няма да са изключение ситуации, в които допълнителната такса заради митата да е по-висока от стойността на самия продукт. Такъв беше случаят с Temu, когато по-рано през годината САЩ наложи мита от около 150%.