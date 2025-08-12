САЩ и Китай постигнаха споразумение за удължаване на търговското примирие до 10 ноември, само часове преди двете най-големи икономики в света да наложат взаимно по-високи мита. Решението бе потвърдено в съвместно изявление на Вашингтон и Пекин, като удължаването ще спре повишаването на митата за още 90 дни.

През септември преговорите между страните приключиха с определението "конструктивни". Впоследствие главният китайски преговарящ подчерта, че ще се работи за запазване на примирието, докато американските представители очакваха окончателно одобрение от президента Доналд Тръмп. В понеделник Тръмп подписа изпълнителна заповед за удължаване на срока.

По силата на споразумението митата върху китайски стоки, внасяни в САЩ, ще останат на ниво от 30%, докато Китай ще запази 10% мито за американския износ. Белият дом обясни, че допълнителното време ще бъде използвано за преговори по "коригиране на търговските дисбаланси" и "преустановяване на нечестни търговски практики".

САЩ посочват търговски дефицит с Китай от близо 300 млрд. долара през 2024 г. - най-големия спрямо който и да е партньор. Освен балансиране на стокообмена, разговорите ще засегнат по-широки въпроси - от достъпа на американски компании до китайския пазар, до националната сигурност и ограниченията върху високите технологии.

Пекин призова САЩ да премахнат "неразумните" търговски ограничения и да работят за стабилност в глобалното производство на полупроводници. "Сътрудничеството между Китай и САЩ е правилният път - натискът и сдържането няма да доведат до никъде", заяви говорител на китайското посолство във Вашингтон.

Напрежението между двете страни ескалира рязко през април, след като Тръмп обяви нови мита за стоки от редица държави, като Китай понесе най-тежките. Пекин отвърна със собствени тарифи, което доведе до взаимни налози в трицифрен размер и почти блокира търговията между двете икономики.

Впоследствие през май страните се договориха да "замразят" част от мерките, но митата останаха значителни - 30% за китайския износ към САЩ и 10% за американските стоки в Китай. В преговорите сега се обсъждат и въпроси като достъпа до редкоземни елементи, китайските покупки на руски петрол и ограниченията върху продажбата на американски чипове. Наскоро Тръмп позволи на компании като AMD и Nvidia да възобновят определени продажби срещу 15% от приходите за американската хазна.

САЩ настояват и за отделяне на TikTok от китайския собственик ByteDance - ход, категорично отхвърлен от Пекин. Въпреки примирието, търговският обмен пострада сериозно - вносът на китайски стоки в САЩ през юни е бил почти наполовина спрямо година по-рано, а през първата половина на 2025 г. американският износ към Китай е спаднал с около 20% на годишна база.