Без да е блестящ физик, Доналд Тръмп успя да върне времето назад - и то най-малкото за собствената си страна, ако не и за целия свят. С широкообхватните си мита, които вече са в сила, той върна САЩ в ситуация, която за последно се е появявала на страниците на историята преди повече от 90 години.

Новите ставки засягат почти 70 страни, като те варират от 10% до смразяващите 50%, в зависимост от търговските отношения и настроението на президента Доналд Тръмп. Според изчисленията на Yale Budget Lab, средното американско мито ще достигне 18% - най-високото ниво от 1933 година насам.

Това е годината, в която Хитлер идва на власт в Германия, ефектите от Голямата депресия все още са силни, а Вашингтон следва политика на изолационизъм.

Разпределение на митничните ставки

Дори американски съюзници като Швейцария вече са изправени пред 39% мито, докато Бразилия и Индия са обложени с най-високата ставка от 50%. За Индия обаче митото засега е 25% и ще се повиши до 50% по-късно този месец, като Тръмп обясни, че промените са свързани с индийските покупки на руско петрол.

Някои от най-тежките мита включват 41% за Сирия и по 40% за Лаос и Мианмар. От друга страна, редица страни и региони успяха да сключат търговски споразумения със САЩ - Европейският съюз, Япония и Южна Корея сега се изправят пред 15% мита, а Обединеното кралство договори 10% ставка.

Китай и Мексико засега остават в неопределеност - Китай е в нещо като търговско примирие със САЩ, докато предварително обявените ставки за Мексико са поставени на пауза.

Въздействие върху американските компании

Американските компании вече изпитват мултимилиардни въздействия върху бизнеса си. General Motors понесе удар от 1 милиард долара през тримесечието, докато производители на играчки като Hasbro също отчетоха подобни мащабни щети.

Други се подготвят да повишат цените навреме за Коледа, като същевременно съкращават функциите на продуктите си в опит да запазят печалбата.

Въпреки това американските фондови индекси остават в положителна територия за годината, водени главно от акциите на "Великолепната седморка", които използват AI бума за постигане на нови рекорди.

Изпълнителните директори на Apple и Nvidia изглежда са на мнение, че щедри подаръци за Белия дом и дарения за свързани с Тръмп политически комитети, заедно с обещания за ускоряване на капиталовите инвестиции на американска територия, им помагат да постигнат изключения от митническата политика.

История за две икономики

Експертите посочват нарастваща двойна реалност, при която най-богатите компании и потребители в САЩ могат да преодолеят хаотичната операционна среда, докато по-уязвимите страни страдат от свиване на трудовия пазар и растящи цени.

"Потребителите с високи доходи се справят добре, докато домакинствата с ниски доходи се борят", обяснява пред Quartz главният американски икономист на Oxford Economics Райън Суит. Според него нетният ефект от митата и фискалната политика ще намали реалния разполагаем доход на най-уязвимите домакинства с 2,5%-3%, като същевременно ще увеличи най-високите доходи със същия размер.

Трудовият пазар също показва признаци на отслабване. Нов федерален доклад показа, че американската икономика е добавила само 73 000 работни места през юли, а предишните два месеца бяха рязко ревизирани надолу с 258 000 работни места.

"Тази игра не е приключила", предупреди пред CNBC Бил Пападакис от Lombard Odier, като посочи заплахите на Тръмп за 100% мита върху чиповете като доказателство за продължаваща несигурност.