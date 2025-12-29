Британските домакинства са спестили по-малко пари през трите месеца на 2025 г. от юли до септември, тъй като вече са усетили удара от по-високите данъци, предава Reuters. Според финансовите анализатори най-силен ще ударът по джоба им догодина. И все пак, британците са увеличили разходите си в края на тази година, според официални данни, които потвърждават забавяне на икономиката.

Брутният вътрешен продукт на Обединеното кралство е нараснал само с 0,1%, съобщи Националната статистическа служба, в съответствие с първоначалната си оценка и прогнозите на икономисти, анкетирани от Reuters. Растежът в периода април-юни е ревизиран надолу до 0,2% от предишна оценка от 0,3%.

Националната статистическа служба (ONS) заяви, че коефициентът на спестяване е спаднал с 0,7 процентни пункта до 9,5%, най-ниското му ниво за повече от година, тъй като реалните разполагаеми доходи на домакинствата са понесъл удар от увеличението на данъците, което е надвишило ръста на доходите, и от инфлацията.

Източник: iStock

Потреблението на домакинствата е нараснало с 0,3% от второто тримесечие, когато не е показало растеж. Това е най-бързото увеличение на тримесечна база за една година. Министърът на финансите Рейчъл Рийвс увеличи данъците в първия си бюджет през 2024 г., включително върху някои форми на доходи от богатство, въпреки че по-голямата част от тежестта падна върху работодателите, а не върху физическите лица.

Източник: iStock

Великобритания отбеляза най-голям растеж сред големите развити икономики от Групата на седемте през първата половина на 2025 г., наред с Япония, но оттогава темпът се забави рязко, отчасти поради месеци на несигурност относно евентуални увеличения на данъците във втория бюджет на Рийвс, който тя обяви на 26 ноември.

Този декември Банката на Англия обяви, че очаква нулев растеж на БВП през периода от октомври до декември, но смята, че основният темп на икономически растеж е около 0,2% на тримесечие.

"Разпределението на растежа през третото тримесечие беше малко по-малко зависимо от държавните разходи, отколкото в първата оценка", казва Алекс Кер, британски икономист в Capital Economics.

Въпреки това, общите данни потвърдиха забавянето на икономиката след силния ѝ старт на 2025 г. и Capital очаква само 1,0% растеж през следващата година, в сравнение с 1,4% тази година, казва Кер.

Актуалните данни показват, че БВП на Великобритания през третото тримесечие е с 1,3% по-висок от преди година, непроменен спрямо първоначалната оценка на ONS - докато на глава от населението производството е с 0,9% по-високо от миналата година.

Дефицитът по текущата сметка на Великобритания през трите месеца до края на септември възлиза на 12,1 милиарда британски лири, в сравнение с прогноза на Reuters от 21,1 милиарда британски лири, което се равнява на 1,6% от БВП, по-малко от 2,8% през второто тримесечие.

ONS заяви, че ревизиите на данните ѝ означават, че доходите, постъпващи във Великобритания от преки чуждестранни инвестиции, държани в чужбина, са били по-високи от предполагаемото, докато приходите на чуждестранни инвеститори във Великобритания са били ревизирани надолу.