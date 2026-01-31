Първият във Великобритания влак, работещ изцяло на батерии и способен да се зарежда супербързо, ще започне да превозва пътници този уикенд, съобщава Guardian. Маршрутът е 5-километров, по линията West Ealing - Greenford в Западен Лондон с 4 спирки. Влакът превозва до 273 пътници.

Батерията се зарежда само за 3 минути и половина на гара West Ealing между курсовете чрез зарядно устройство с мощност 2 000 kW, което се активира само когато влакът спре точно над него. Това позволява влакът да работи само на батерии, без нужда от трета релса или надземни линии.

Влакът вече е доказал способността си да измине над 200 мили с едно зареждане и миналата година постави световен рекорд за най-далечното изминато разстояние от електрически влак на батерии, подобрявайки германския рекорд от 2021 г.

"Това е важен момент за всички, участващи в този иновативен проект. Нашето изпитание демонстрира, че батериите предлагат надеждна алтернатива там, където електропроводите не са възможни или желателни", заяви инженерният директор на GWR Саймън Грийн.

Маркъс Джоунс от Network Rail добави, че технологията "отбелязва важен етап за индустрията и ще играе ключова роля в прехода към железопътен транспорт с ниски емисии и амбицията за нулеви нетни емисии до 2050 г."

GWR смята, че сега технологията може да позволи преминаване към нисковъглеродни маршрути дори по дълги разстояния в югозападна Англия.