Първият във Великобритания влак, работещ изцяло на батерии и способен да се зарежда супербързо, ще започне да превозва пътници този уикенд, съобщава Guardian. Маршрутът е 5-километров, по линията West Ealing - Greenford в Западен Лондон с 4 спирки. Влакът превозва до 273 пътници.
Батерията се зарежда само за 3 минути и половина на гара West Ealing между курсовете чрез зарядно устройство с мощност 2 000 kW, което се активира само когато влакът спре точно над него. Това позволява влакът да работи само на батерии, без нужда от трета релса или надземни линии.
Влакът вече е доказал способността си да измине над 200 мили с едно зареждане и миналата година постави световен рекорд за най-далечното изминато разстояние от електрически влак на батерии, подобрявайки германския рекорд от 2021 г.
"Това е важен момент за всички, участващи в този иновативен проект. Нашето изпитание демонстрира, че батериите предлагат надеждна алтернатива там, където електропроводите не са възможни или желателни", заяви инженерният директор на GWR Саймън Грийн.
След десетилетия подготовка и ремонти: Пътуването с влак между Берлин и Прага вече е под 4 часа
Съкращаването на времето не изглежда голямо, но то става конкурентно на автомобилния транспорт
Маркъс Джоунс от Network Rail добави, че технологията "отбелязва важен етап за индустрията и ще играе ключова роля в прехода към железопътен транспорт с ниски емисии и амбицията за нулеви нетни емисии до 2050 г."
GWR смята, че сега технологията може да позволи преминаване към нисковъглеродни маршрути дори по дълги разстояния в югозападна Англия.